Papelón histórico: Grimsby Town de la cuarta división eliminó al Manchester United

En una serie de penales increíble, el Grimsby Town de la cuarta categoría del fútbol británico eliminó al Manchester United en la segunda ronda de la Carabao Cup, también conocida como Copa de la Liga inglesa.

En su estadio con capacidad para 9.000 hinchas, el modesto club del ascenso sorprendió a su rival con dos goles en la primera media hora de juego.

El equipo de Manchester puso mayoría de titulares y sufrió nuevamente los errores de Andre Onana en el arco, especialmente en el 0-2.

El United reaccionó en el cierre y lo igualó con goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire para mandar la definición de la llave a los penales.

En una tanda extensa, el Grimsby se impuso 12-11 luego de que Mbeumo patee su penal al travesaño lo que desató una invasión de los hinchas locales ante el histórico triunfo.

¡MBEUMO ERRÓ, EL GRIMSBY TOWN (CUARTA CATEGORÍA) ELIMINÓ AL MANCHESTER UNITED POR PENALES EN LA COPA DE LA LIGA Y LA GENTE INVADIÓ EL CAMPO DE JUEGO PARA CELEBRAR!



Grimsby Town supo jugar en la primera división del fútbol británico y su mayor logro fue llegar dos veces a las semifinales de la FA Cup.

La derrota marca uno de los momentos más humillantes en la historia reciente del Manchester United, que en los últimos años ha estado lejos de su mejor versión.

No hubo presencia de los argentinos ya que Lisandro Martínez aún se recupera de la lesión ligamentaria en su rodilla mientras que Alejandro Garnacho no es tenido en cuenta y está cerca de irse al Chelsea.