Se confirmó la venta de Equi Fernández a Europa: cúantos millones le quedarán a Boca

Después de varias semanas de negociaciones, Equi Fernández tiene nuevo club en lo que será su primera experiencia en el fútbol de Europa y Boca recibirá una parte del monto.

Se trata del Bayer Leverkusen de Alemania que le pagará 30 millones de euros al Al-Qadisiya de Arabia Saudita. El club árabe percibirá el 15% de una futura venta.

Al-Qadisiya pagó la cláusula de rescisión del contrato de Equi Fernández a Boca hace un año por 18.7 millones de euros. El mediocampista jugó 37 partidos, metió 1 gol y dio 4 asistencias.

El equipo alemán, dirigido por el ex Ajax y Manchester United Erik Ten Hag, ya tiene a los argentinos Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Alejo Sarco.

Para el volante de 23 años es una buena oportunidad de demostrar su talento en el fútbol europeo lo que aumentará sus chances de volver a ser convocado a la Selección Argentina.

Cuántos millones le quedan a Boca por Equi Fernández

Como Al-Qadisiya de Arabia Saudita pagó la cláusula de rescisión de Equi Fernández el año pasado, Boca no conservó un parte del pase. Sin embargo, cobrará un porcentaje por derechos de formación.

Al Xeneize le corresponde un 4% de la venta que equivale a 1.2 de millones de euros. El jugador se incorporó a las inferiores del club en 2012 cuando tenía 10 años.