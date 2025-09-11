SUSCRIBITE
Papu Gómez apuntó contra la Selección Argentina tras su sanción: «Mucha gente desapareció»

El campeón del mundo reveló detalles de su inactividad y cuestionó su sanción que finalizará en octubre. Además, lanzó un palito: "Cuando las cosas no están bien, no está nadie".

Redacción

Por Redacción

Alejandro Papu Gómez, quien en octubre cumplirá su sanción de dos años, reveló detalles de su inactividad en el fútbol y aseguró que fue un «golpe». Además, llamó la atención cuando pareció lanzar un palito contra los jugadores de la Selección Argentina luego de no volver a ser convocado tras la Copa del Mundo.

El campeón del mundo no volvió a ser citado por Lionel Scaloni luego de su participación en Qatar y lanzó un palito: «Quedé sorprendido con mucha gente que desapareció».

En ese sentido, el exjugador de Atalanta durante un diálogo en el podcast De Visitante, declaró: «Cuando las cosas van bien están todos y cuando las cosas no están bien, no está nadie. Hay de todo. Cada uno hace lo que puede y reacciona a ciertas cosas como puede».

Luego del Mundial 2022, el Papu no volvió a integrar el combinado nacional. Había sido llamado en marzo de 2023, pero se bajó por lesión y luego lo suspendieron por dar positivo de terbutalina, luego de ingerir un jarabe para la tos de su hijo.

Papu Gómez explotó tras su sanción: «Tomás cocaína, te fumás un porro y solo te dan seis meses»

El actual jugador del Pádova Calcio de la Serie B de Italia cumplirá la suspensión en octubre de este año. En esa línea, no ocultó su disconformidad con el tiempo y lo comparó con otros castigos por ingerir otras sustancias. «Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan seis meses. Yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo me comí 2 años. ¿A quién le entra en la cabeza?», disparó.

Además, también reveló detalles de cómo vivió la sanción al principio: «Los primeros meses fueron duros porque no entendía porqué me pasaba a mí, porqué justo en mi mejor momento. Era el más top de mi carrera después de haber ganando un Mundial. Nunca me había pasado algo así en mi carrera y decís: ‘¿Por qué?’. La vida a veces te da estos golpes y sorpresas«.

«Me la comí y acá estoy, peleándola. Sí tuve mucha bronca y mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido, apagaba la televisión. Para mí el fútbol había muerto y las redes sociales, nada. Me aislé y trabajé con un psicólogo. Era un bucle del que no podía salir. Trabajando, trabajando y trabajando pude liberarme», confesó el Papu sobre la forma que encontró para salir adelante.


Comentarios