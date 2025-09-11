Papu Gómez apuntó contra la Selección Argentina tras su sanción: «Mucha gente desapareció»

Alejandro Papu Gómez, quien en octubre cumplirá su sanción de dos años, reveló detalles de su inactividad en el fútbol y aseguró que fue un «golpe». Además, llamó la atención cuando pareció lanzar un palito contra los jugadores de la Selección Argentina luego de no volver a ser convocado tras la Copa del Mundo.

El campeón del mundo no volvió a ser citado por Lionel Scaloni luego de su participación en Qatar y lanzó un palito: «Quedé sorprendido con mucha gente que desapareció».

En ese sentido, el exjugador de Atalanta durante un diálogo en el podcast De Visitante, declaró: «Cuando las cosas van bien están todos y cuando las cosas no están bien, no está nadie. Hay de todo. Cada uno hace lo que puede y reacciona a ciertas cosas como puede».

Luego del Mundial 2022, el Papu no volvió a integrar el combinado nacional. Había sido llamado en marzo de 2023, pero se bajó por lesión y luego lo suspendieron por dar positivo de terbutalina, luego de ingerir un jarabe para la tos de su hijo.

"Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses. Yo me comí dos años por tomarme un jarabe para la tos"



Alejandro 'Papu' Gómez, campeón del mundo con la Selección Argentina, señaló que tuvo "mucha bronca y enojo" por la suspensión y contó: "Para mí el fútbol había muerto". pic.twitter.com/ryr8PCSxIj — Corta (@somoscorta) September 11, 2025

Papu Gómez explotó tras su sanción: «Tomás cocaína, te fumás un porro y solo te dan seis meses»

El actual jugador del Pádova Calcio de la Serie B de Italia cumplirá la suspensión en octubre de este año. En esa línea, no ocultó su disconformidad con el tiempo y lo comparó con otros castigos por ingerir otras sustancias. «Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan seis meses. Yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo me comí 2 años. ¿A quién le entra en la cabeza?», disparó.

Además, también reveló detalles de cómo vivió la sanción al principio: «Los primeros meses fueron duros porque no entendía porqué me pasaba a mí, porqué justo en mi mejor momento. Era el más top de mi carrera después de haber ganando un Mundial. Nunca me había pasado algo así en mi carrera y decís: ‘¿Por qué?’. La vida a veces te da estos golpes y sorpresas«.

«Me la comí y acá estoy, peleándola. Sí tuve mucha bronca y mucho enojo. Me costó ver fútbol al principio. No podía ver un partido, apagaba la televisión. Para mí el fútbol había muerto y las redes sociales, nada. Me aislé y trabajé con un psicólogo. Era un bucle del que no podía salir. Trabajando, trabajando y trabajando pude liberarme», confesó el Papu sobre la forma que encontró para salir adelante.