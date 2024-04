47 años de los pañuelos blancos: la militancia de los más chicos de Neuquén

El 30 de abril de 1977 comenzaba una de las más memorables historias de resistencia y valentía de un grupo de mujeres argentinas que le pusieron el pecho y la vida a las peores atrocidades cometidas por la última dictadura cívico militar de Argentina.

Vivieron lo peor que le puede pasar a una madre: ver desaparecer violentamente a sus hijos e hijas y no saber nunca más de ellos y ellas. Y no tener respuestas. Esa fue la semilla que dio vida a Madres de Plaza de Mayo. Su historia es por todos conocida, no hay que decir mucho más. Hoy se recuerdan los 47 años de aquel día en que salieron a marchar frente a la Casa Rosada e instalaron sus pañuelos blancos como símbolo de resistencia y amor.

Su legado es inmenso, indiscutible. Pero hoy, se impone la importancia de rescatar a los jóvenes que rozan, más o menos los 30 años, que se suman a la militancia por esas madres. Porque son ellos los que mantendrán viva la memoria de las Madres.

Sol Busso integra la agrupación “Jóvenes por la memoria”. Estaba hasta las manos de trabajo, pero se tomó un tiempo para dialogar con Río Negro.

“Qué suerte que tenemos de tener estos ejemplos, tan coherentes y tan firmes. Las Madres son nuestro faro. Son fundamentales sus presencias”, arrancó a decir. Pero fue por más a la hora de definir a ese universo de madres. “Las Madres vencen las leyes de la física, caminan en círculo y aún así no dejan de avanzar”, dijo Sol. ¿Querés algo más para entender este fenómeno de 47 años? Ahí va.

“Lo que hizo la dictadura es quebrar el lazo social y si hay algo que hicieron las Madres fue reconstruir mucho de eso luego de la desaparición de una generación entera. Con esa cabeza, con ese pedazo de tela que llevan en la cabeza que tiene tanto peso a nivel mundial. Son las que nos marcan el camino”, agregó.

Y sumamos más palabras de Sol: “Ellas siempre dicen que estarán donde estarían sus hijos. Acompañando las luchas de las causas justas , de las personas trabajadoras, de las disidencias”.

¿Qué moviliza a los jóvenes a sostener el legado de las Madres?

Simple. “Entendemos todo. Esta marcha no tendrá fin”, fue contundente Sol, mientras su bebé reclamaba su atención, pero ella supo en ese momento que era importante darle difusión a esta fecha.

“Entendimos que es importante transmitirles a las nuevas generaciones esta historia que tiene mucho que ver con las vidas de esas familias que están desarmadas pero que también tienen que ver con nuestro presente aunque no hayamos vivido la etapa más nefasta de nuestra historia. Sus consecuencias están vigentes y es nuestro deber como generación poder hacernos cargo de ese legado y seguir la tarea”, aseguró Sol.

47 años, y ¿ahora? ¿En este contexto? “Organizarnos desde todos los frente posibles. Nuestra clave es trabajar en redes. No podemos pensar en trabajar en soledad. No podemos pensar en un mundo más justo, más empático, como les enseñaron sus hijos e hijas a nuestras Madres, que trabajar todos juntos, con diferencias, con similitudes. Parece una frase armada pero la unidad es la única forma que tenemos de salir de esta”, reflexionó en relación a las políticas del actual gobierno de Javier Milei.