Quién es el jugador que le dijo no al River de Gallardo: «Estuvo el interés, pero no tenía la idea de volver»

Luego de la salida de Martín Demichelis, Marcelo Gallardo volvió a ser el entrenador de River. Con su llegada, comenzó el operativo para traer varias figuras de renombre. Sin embargo, hubo un caso de un jugador que no aceptó la oferta.

En su segundo ciclo, el regreso del Muñeco no fue suficiente para repatriar a Gonzalo Montiel. Y durante su primer paso, algunos nombres tampoco quisieron vestir la camiseta de la Banda, como fue el caso de Ricky Álvarez, quien hace ya un tiempo ejerce como el Director Deportivo de Vélez.

Durante una entrevista con Espn, el exfutbolista recordó el interés del Millonario y reveló por qué dijo que no: «En su momento estuvo ese interés, pero yo me encontraba jugando afuera y no tenía en mi cabeza la idea de volver a la Argentina«.

Ricardo Álvarez, director deportivo de Vélez.

Además, describió que «Yo soy amigo de Pablo Dolce, preparador físico de Marcelo, pero mi primera opción siempre fue Vélez».

Pero aseguró que «cuando tuvimos ese deseo de volver con mi familia, Vélez me abrió las apuertas y por eso soy un agradecido con el club», cerró Álvarez.

La confesión del hermano de Maxi Meza sobre el regreso de Gallardo a River

El juvenil de 16 años que se encuentra en las inferiores de River habló sobre el regreso de Marcelo Gallardo al Millonario. «Es algo muy emocionante que vuelva, dejó un muy buen camino, muchas alegrías. Es el mejor entrenador de todos diría yo”, sostuvo.

Mientras el elenco de Núñez continúa negociando por Maxi Meza, su hermano remarcó que «es muy lindo que Gallardo haya vuelto a River, ojalá me pueda dirigir«.