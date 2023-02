Polémica con Brahian Aleman por los «bautismos» a los juveniles de Gimnasia

En el partido del último domingo entre Banfield y Gimnasia, Brahian Aleman tuvo varios encontronazos con excompañeros del Lobo y se conoció un trasfondo que explicaría la mala relación del excapitán, especialmente, con los juveniles.

En el arranque del segundo tiempo, el volante de 19 años Ignacio Miramón, se fue expulsado por una dura patada a Aleman. Al final del partido, Felipe Sánchez (18) discutió con el uruguayo y la pelea casi se traslada a los vestuarios.

La historia de fondo está relacionada a maltratos de Aleman a los juveniles en los denominados «bautismos», una tradición tan vieja como el fútbol que en los últimos años se empezó a revisar.

ROJA PARA MIRAMÓN: el jugador de Gimnasia le cometió infracción a Alemán y se fue expulsado en la #LigaProfesional.



📺 ESPN pic.twitter.com/nrTAMwRNTC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2023

La costumbre es que los jugadores más grandes le dan un «recibimiento» a los jóvenes que suben a primera, con un accionar violento que incluye bromas de mal gusto y, a veces, maltratos físicos. Otra práctica habitual es raparles el pelo.

Fue tal el exceso de Aleman, que el propio club lo sancionó al suspenderlo 3 días en la pretemporada de mitad de año de 2021, junto a otro referente como Matías Pérez García.

Fuentes cercanas al plantel, señalaron que fueron varios los juveniles fuertemente golpeados, entre ellos Miramon, el futbolista expulsado el domingo por la patada al volante uruguayo.

Según Aleman, Felipe Sánchez le dijo que a él Gimnasia le «mató el hambre» y que lo fue a buscar para «aclarar las cosas». Además, agregó que «hay pibes de Gimnasia que comen lo que dice la gente, siempre quieren ensuciar cuando no es así».

Recientemente, fue noticia lo que declaró Mauro Boselli, uno de los capitanes de Estudiantes junto a Mariano Andújar, sobre los «bautismos» a los juveniles en los planteles de fútbol.

«No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo, no tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar, no me parece gracioso», expresó al respecto.

Este tipo de «bautismos» violentos eran más comunes antes, lo que agrava la situación de Aleman. También son habituales en el rugby, algo que denunciaron figuras como el excapitán de Los Pumas, Agustín Pichot.

Agustín Pichot en #CómoLleguéHastaAquí : de “déspota” a líder positivo, el adiós a Los Pumas, sus charlas con Maradona y un mensaje a la familia de Fernando Báez Sosa https://t.co/jndH965v41 pic.twitter.com/QZnadoQ6jS — infobae (@infobae) May 28, 2021