Polémica en Alemania: varios jugadores se negaron a patear el último penal contra Paraguay

La selección de Alemania quedó en el ojo de la tormenta por la eliminación ante Paraguay. (Foto: AP)

La dura e inesperada eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 generó fuertes críticas en el país europeo.

Los principales señalamientos fueron a los jugadores y algunos quedaron señalados por negarse a patear el último penal de la tanda que derivó en la derrota final.

Las dos selecciones quedaron empatadas en los cinco primeros tiros y pasaron al uno por uno. A la hora del sexto remate de la definición, el capitán Joshua Kimmich le empezó a consultar a sus compañeros para ver quién asumía la responsabilidad de patear el siguiente, que no estaba estipulado con anterioridad.

En ese momento, varios jugadores se negaron y el principal apuntado es Leon Goretzka. El volante del Bayern Múnich es uno de los más experimentados y la lógica era que siguiera él.

Kimmich preguntó quien quería patear ¡Y SE NEGARON! Anton, Brown y Thiaw no quisieron ¡Y GORETZKA TAMPOCO! Jonathan Tah, que nunca había pateado un penal, se hizo cargo.



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Waldemar Anton, Nathaniel Brown y Malick Thiaw fueron los otros que se hicieron a un lado. El que finalmente pateó fue Jonathan Tah, que no tenía experiencia previa en penales.

El defensor central la tiró por arriba del travesaño y luego anotó José Canale para que Paraguay consiga la clasificación a octavos de final.

La temprana eliminación dejó muy comprometida la continuidad del entrenador, Julian Nagelsmann, y ya evalúan posibles reemplazantes.