La feroz autocrítica de Nagelsmann y Kimmich tras la eliminación de Alemania: «No somos de primer nivel»

Este lunes, Paraguay dio la primera gran sorpresa del Mundial y eliminó por penales a Alemania. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, la Albirroja se impuso en una definición dramática por penales (4-3) en Boston.

Paraguay logró la heroica en Houston con Orlando Gill como máxima figura.

Para el conjunto europeo significó no clasificar por tercera vez consecutiva a los octavos de final de una Copa del Mundo. En 2018 y 2022 se quedó afuera en fase de grupos y este año perdió en la nueva instancia de 16avos.

Tras la caída frente al equipo de Alfaro, los protagonistas alemanes realizaron una fuerte autocrítica. El primero en hablar fue el DT Julian Nagelsmann, que hizo hincapié en la catego: «Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no. Estoy decepcionado«.

Luego, quien tomó la palabra fue Joshua Kimmich, capitán de Alemania, que recalcó el flojo paso mundialista: «Es una sensación horrible, no hemos jugado bien contra ningún rival«.

Además, describió que «en tres ocasiones hemos tenido grandes problemas contra selecciones que no son de talla mundial. Esa es la realidad. Nos merecemos totalmente la eliminación del Mundial«. También responsabilizó a los futbolistas de este fracaso deportivo: «Somos los jugadores quienes lo echamos a perder. Es muy lamentable, todos somos responsables de ello«.

Para cerrar, hizo un repaso sobre la historia de la selección teutona y el mal presente en los últimos años: «Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños pero no lo hemos logrado».

Por otro lado, Paraguay logró la mejor victoria de su historia en Mundiales y sigue en carrera en el sueño mundialista. Este martes conocerá su rival en octavos, que saldrá de Francia o Suecia. El duelo frente a otro seleccionado europeo será el próximo lunes 4 de julio a las 18:00 en Philadelphia.