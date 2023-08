Portanova, en la previa al partido con Suecia: «Tenemos que hacer un partido perfecto»

En la previa al duelo frente a Suecia por la última fecha del Grupo G del Mundial Femenino 2023, el entrenador Germán Portanova junto a la mediocampista, Dalila Ippolito brindó una conferencia de prensa en el estadio Waikato de Hamilton donde aseguró que Argentina deberá hacer «un partido perfecto» para tener chances de clasificar.

«Sabemos dónde nos tenemos que ubicar y a quién marcar. Trataremos de defender la pelota parada de la mejor manera», aseguró el entrenador sobre las suecas con cuatro de los siete goles que suman en el Mundial convertidos de pelota parada.

Respecto al rival que se ubica tercero en el ranking FIFA y viene de golear por 5-0 a Italia contó que «se vienen preparando» para enfrentar a la potencia de la mejor manera. «Obviamente, son jugadoras altas y no solamente eso, sino que es el equipo que mejor maneja la pelota parada sin lugar a dudas», analizó.

⚽ El análisis de Portanova en la conferencia previa al partido 🆚 Suecia🇸🇪



🗣 "No nos sorprende nada. Estamos preparados" #FIFAWWC pic.twitter.com/v5RYYQUtWF — DEPORTV (@canaldeportv) August 1, 2023

A pesar que las estadísticas y datos ponderan a Suecia como el favorito del grupo, el técnico resaltó que el Mundial no terminó y quieren ganar el último encuentro. «Tengo fe. Si no tuviera fe, no tenemos que entrar a la cancha», ratificó.

Además, se refirió a las jugadoras más experimentadas del plantel: la arquera Vanina Correa, volante Estefanía Banini y la centrocampista, Florencia Bonsegundo.

"¿Por qué no soñar"? 💫



En la previa del partido decisivo de Argentina 🇦🇷 ante Suecia 🇸🇪 en el Mundial femenino, Florencia Bonsegundo habló en exclusiva con @tndeportivo / @todonoticias y dejó en claro que la ilusión del equipo está intactahttps://t.co/XOskMXUwN3#FIFAWWC pic.twitter.com/sjBAsCS6Ud — Daniela Lichinizer 💚 (@dani_lichi) August 1, 2023

Correa, quien participó de todos los mundiales oficiales y Banini, que estuvo presente en Francia 2019 y ahora en Australia y Nueva Zelanda 2023, vestirán por última vez la camiseta de la Selección Argentina en un Mundial.

«Correa, Banini y Bonsegundo son tres referentes. Desde mi lugar es muy emocionante verlas jugar. Nos dieron un montón desde lo futbolístico y desde su forma de pensar”, afirmó el entrenador.

Por su parte, Ippolito, quien está jugando su segundo Mundial (en Francia 2019 era la más joven del plantel con 17), consideró que «esta Selección tiene amor y pasión por la camiseta y por su gente. Es impactante que la gente venga a alentarnos como lo está haciendo. Las ganas de ir a buscar cada partido no van a faltar nunca».

La futbolista de Lugano hizo un balance personal ente el Mundial pasado y el actual. «Era muy joven y no tenía tanta noción de lo que me rodeaba, de dónde estaba jugando (…) era todo shockeante» y añadió que este lo está disfrutando mucho más porque representar al país es una felicidad muy grande con lo difícil que es llegar.

Además, opinó que el fútbol se fue haciendo muy físico y la gambeta se hace cada vez más difícil, sin embargo, fue lo que la favoreció en su carrera «y no la va a perder nunca».

Por último, afirmó que el equipo cree en grande. «Nos lo merecemos por todo el sacrificio, por la evolución. Dimos mucho y llevamos mucho mejor que en otros momento a esta competencia. Vamos a ir por todo y dar lo mejor de cada una», concluyó.

Cuando juega Argentina contra Suecia

Las dirigidas por Portanova enfrentarán el desafío de jugar ante a un rival que ya está clasificado a octavos de final, en el estadio de Waikato a las 4 A.M (horario de Argentina), con el arbitraje de la ruandesa Salima Mukansanga. El encuentro será televisado por la TV Pública y DSports.

Qué necesita Argentina para clasificar a octavos de final del Mundial Femenino 2023

El seleccionado está obligado a vencer a Suecia para sumar tres puntos pero también deberá esperar que Italia no gane ante las africanas.

En el caso que las italianas y sudafricanas logren un empate, la Albiceleste quedaría segunda con tan solo un triunfo porque las europeas llegarían a los cuatro puntos pero tienen peor diferencia de gol (-4 actualmente).

Si se imponen las africanas, empezará a correr la diferencia de gol y los otros criterios de desempate ya que ambas alcanzarían los cuatro puntos y actualmente tienen la misma diferencia de gol (-1).