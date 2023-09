PreFederal de básquet: la fecha 7 tiene programa recargado

El torneo PreFederal de básquet tendrá continuidad mañana con la disputa de seis partidos. En la fecha 7 todos los equipos de la zona A saltarán a la cancha -habitualmente dos quedan libres-, mientras que la B tendrá su habitual programa de tres juegos y descansará Atlético Regina.

Sin invictos en el certamen, hay que estar preparados para más sorpresas, aunque los candidatos (Del Progreso, Independiente, Pacífico y Biguá) mantienen esa condición y buscarán ratificarlo en el capítulo de mañana.

El Rojo vuelve a La Caldera y el Decano visita La Colonia

Independiente dejó su invicto en La Cueva de Plaza Huincul y buscará recuperarse en La Caldera contra Cipolletti. El equipo de Andrés García, liderado por Agustín Sánchez y Pablo Almendra, es claro favorito, pero habrá que ver cómo responde después del inesperado golpe.

Pacífico, el otro líder de la A, visitará a Centenario, uno de los que todavía no ganó en la competencia, mientras que en El Templo de Plottier se medirán dos que llegan con idéntico registro (2-2): Centro Español vs. Petrolero.

El programa y las posiciones de la zona A

Viernes 15 de septiembre, a las 21:30

Centro Español vs. Petrolero, El Templo

Independiente vs. Cipolletti, La Caldera

Centenario vs. Pacífico, La Colonia

Posiciones: Pacífico e Independiente, 7 puntos (3-1); Centro Español, Petrolero y Cipolletti, 6 (2-2); Centenario, 4 (0-4)

Deportivo Roca-Biguá, el partido de la noche

Deportivo Roca vs. Biguá, por la zona B, es el partido que más promete en el capítulo VII del PreFederal. Con un equipo más “casero”, el Depo tuvo un buen arranque y ratificó que dará pelea, mientras que el conjunto neuquino es potencial líder (3-1) y recuperó a Emilio Santana, un refuerzo que puede aportar soluciones a un plantel más que interesante.

En el Malvinas Argentinas, Pérfora tratará de extender su buen momento contra Club Plottier, luego del impacto contra Del Progreso. Precisamente, el quinteto roquense irá por la recuperación, otra vez en El Gigante de la calle Maipú, ante Cinco Saltos, el equipo que siempre pelea hasta el final (sus tres victorias fueron por la mínima).

El programa y las posiciones de la zona B

Viernes 15 de septiembre

Pérfora vs. Club Plottier, Malvinas Argentinas, a las 21:30

Del Progreso vs. Cinco Saltos, Gigante de la calle Maipú, 22:00

Deportivo Roca vs. Biguá, Gimena Padín, 22:00

Posiciones: Del Progreso, 9 puntos (4-1); Deportivo Roca, Pérfora y Cinco Saltos, 8 (3-2); Biguá, 7 (3-1); Atlético Regina, 7 (1-5); Club Plottier, 4 (0-4)