La H No Murió celebra los 35 años de Ácido Argentino, el disco icónico de Hermética, con shows en Cipolletti y Bariloche

En 1991, el mundo no era muy distinto al actual. No lo era ni acá ni afuera. Si hasta una guerra en el mismo lugar, en el golfo Pérsico, mantiene en vilo a la humanidad. Y todo está resumido en la tapa de un disco, que no fue cualquier disco, ni antes ni ahora: Ácido Argentino, el segundo de Hermética, editado a finales de aquel año tan parecido a este.



Tras la disolución de grupo, a fines de 1994, Ricardo Iorio, bajista, autor de las letras y buena parte de la música de la H y su líder indiscutido, armó Almafuerte; mientras que el guitarrista Antonio Tano Romano, el baterista Pato Strunz y el cantante Claudio O’Connor la siguieron pero bajo el nombre de Malón. Muchos años después, y como un grito de guerra, nació La H no Murió.



Cada vez que en sus shows Malón tocaba los temas de Hermética, el público lo celebraba gritando “¡la H no murió!”. Y en 2018, Malón decidió tomar aquella consigna y convertirla en proyecto: Malón o, dicho de otro modo Hermética menos Iorio (¡nada menos!) tocando las canciones de Hermética. Ya sin Pato Strunz en batería, reemplazado por Javier Rubio, solo quedan dos Hermética: Romano y O’Connor. Carlos Kuadrado, bajista de Malón, completa la formación.



La H no murió vuelve a la región esta vez para celebrar los 35 años de Ácido Argentino, ese disco que nos sigue interpelando. La banda se presentará este sábado, a las 21, en Círculo Italiano (Yrigoyen 777, Cipolletti) y el domingo, a las 20, en el Gimnasio María Auxiliadora (Beschtdet 754, Bariloche). Las entradas están disponibles por sistema a través de tuentrada.com.ar.

La icónica portada de Ácido argentino.



El concierto recorrerá de principio a fin las canciones de Ácido Argentino con una pequeña variación el orden: la instrumental “Horizonte perdido”, ubicada a mitad de camino en el disco, irá un poco más atrás en la lista, que se completará con canciones de Hermética (1989) y Víctimas del Vaciamiento (1994).

“Nosotros éramos una máquina de hacer canciones, así que estábamos siempre preparados para grabar un nuevo disco. Por eso, cuando nos ofrecieron la posibilidad de registrar todas esas canciones que ya teníamos, salimos y dijimos lo mejor”, recuerda el Tano Romano en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



Por eso, cuando Radio Trípoli, el sello discográfico, los convocó para grabar su segundo disco, los Hermética ya estaban listos para hacerlo. “Componíamos y cuando teníamos diez o o más canciones nosotros un poquito apretábamos para decir, che, tenemos todos estos temas ya para un nuevo disco, ¿no? Pero bueno, en ese momento era difícil grabar un disco, que alguien te dé bola y encima con el estilo musical que nosotros elegimos, que no era conocido y no a todo el mundo le gustaba una música con una batería que va a las chapas, con una guitarra súper distorsionada y un cantante que va cantando a los gritos. Para el que no entiende el heavy metal es un infierno escuchar esa música” (risas).



“Me acuerdo que no estábamos muy bien equipados, que no había mucha experiencia de grabar una banda con nuestro sonido. Era un laburito lograr un sonido para una banda heavy metal, porque es una música no muy conocida y que no es fácil de hacer sonar”.



“En aquel momento era llegar al estudio y grabar la batería primero y después todos esos micrófonos que estaban en la batería iban a parar a los bafles de viola. Y de todos esos micrófonos de grabar, había que elegir cuál tenía un mejor sonido, ¿no? Y decirnos, a este micrófono, si lo ponemos así en este parlante, mirando hacia abajo o mirando hacia arriba, es el sonido con tal micrófono, es el sonido que necesita una banda de este estilo musical. Era tratar de buscar lo mejor que podíamos y rescatar lo mejor”.



“Es un sonido crudo, poderoso y con un mensaje increíble que documentaba todo lo que estaba pasando en Argentina hace 35 años atrás”, resume Romano. “Ricardo decía que (el disco) documentaba ese momento que estábamos viviendo y que el día de mañana cuando los hijos de las personas que tuviesen estos discos, se den cuenta de cómo vivían sus padres en aquella época, cuando tenían su misma edad. Eso era lo que quería Ricardo, documentar todo lo que pasaba en ese momento pensando en que hoy a lo mejor ya estaría superado y que estaríamos viviendo de otra forma. Pero bueno, son cosas que seguimos viviendo, lamentablemente”.