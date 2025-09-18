Problemas para Miguel Russo: Cavani no se entrenó en Boca y es baja contra Central Córdoba

Luego de la charla disciplinaria que mantuvo el cuerpo técnico de Miguel Russo con Carlos Palacios, Boca apunta de lleno a sostener el invicto y continuar con su buena racha frente a Central Córdoba, aunque en la práctica de esta tarde sufrió un nuevo problema. Edinson Cavani no se entrenó a la par del plantel y está descartado para el choque con el Ferroviario.

El uruguayo sufrió una molestia en el psoas que le impidió entrenar y lo marginará del partido ante el Ferroviario. El psoas nace en una de las vértebras lumbares y le produjo un fuerte malestar en esa zona, por lo que el uruguayo verá desde afuera el partido en La Bombonera.

#ParteMédico



El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/knr4ywxxls — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 18, 2025

En el lugar del uruguayo, ingresaría Milton Giménez para acompañar a Miguel Merentiel en la delantera, aunque no sería el único cambio.

La variantes que prepara Miguel Russo en Boca

En la previa, la otra modificación que se espera para enfrentar al Ferroviario el próximo domingo es el retorno de Agustín Marchesín al arco azul y oro en lugar de Leandro Brey.

Este domingo, por la fecha 9 del Torneo Clausura, se cumplirán 21 días desde su desgarro en el gemelo, por lo que lo exigirán y más cerca del partido, el entrenador decidirá. En caso de que no haya inconvenientes, Marchesín volvería a ser titular ante las dudas que dejó el juvenil en el cruce ante Rosario Central.

Además del cambio en el arco, hay grandes chances de que Carlos Palacios pueda salir del once.

En lugar del chileno, el cuerpo técnico perfila a Williams Alarcón. Pero la otra alternativa que barajan es Alan Velasco.