Miguel Russo mete mano en la formación de Boca: los cambios que prepara

Luego de la charla disciplinaria que mantuvo el cuerpo técnico de Miguel Russo con Carlos Palacios, Boca apunta de lleno a sostener el invicto y continuar con su buena racha frente a Central Córdoba. Este jueves, en la Bombonera, el entrenador terminará de diagramar la formación en la que ya dio indicios de varios cambios.

En la previa, la modificación que se espera para enfrentar al Ferroviario el próximo domingo es el retorno de Agustín Marchesín al arco azul y oro en lugar de Leandro Brey.

La jornada del cruce perteneciente a la fecha 9 del Torneo Clausura se cumplirán 21 días desde su desgarro en el gemelo, por lo que lo exigirán y más cerca del partido, el entrenador decidirá. En caso de que no haya inconvenientes, Marchesín volvería a ser titular ante las dudas que dejó el juvenil en el cruce ante Rosario Central.

Además del cambio en el arco, hay grandes chances de que Carlos Palacios pueda salir del once. Y esta decisión va más allá de su gesto con Úbeda, situación que ya fue tratada y arreglada. Su salida se relacionaría con su bajón futbolístico.

Los jugadores que podrían entrar en Boca por Carlos Palacios

En lugar del chileno, el cuerpo técnico destacó los últimos ingresos de Williams Alarcón. Ven en crecimiento al ex Huracán y como una opción real para meterse en la formación de cara al choque con Central Córdoba. Otra alternativa es Alan Velasco, aunque corre con menos chances.

Así las cosas, el equipo de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.