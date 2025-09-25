Problemas para Racing: Juan Nardoni se lesionó y se perderá el clásico ante Independiente

El triunfo ante Vélez que selló la clasificación de Racing a las semifinales de la Copa Libertadores no pudo tener un festejo redondo de Gustavo Costas, ya que Juan Nardoni, uno de los pilares en el mediocampo, salió reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo por una molestia. Y ahora se confirmó su lesión.

El exvolante de Unión sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y será baja por varias semanas en la Academia. Justo, en un calendario caliente.

En este contexto, Nardoni se perderá el clásico ante Independiente de este domingo a las 15.15 en el Cilindro de Avellaneda. Aunque no sería el único partido clave en el que no estará el 5.

Juan Nardoni se perdería el cruce con River por Copa Argentina

También se ausentaría para el cruce ante River por los cuartos de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. El ganador de la serie irá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dejar en el camino a Tigre.

Además de la lesión de Nardoni, en la Academia podría haber otro jugador que sería baja. Se trata del volante Matías Zaracho, quien ingresó unos minutos contra el Fortín, y podría haber sufrido una lesión muscular. En las próximas horas será sometido a estudios.