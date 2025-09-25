Alarma en Boca: un titular no terminó la práctica y se perderá el partido ante Defensa y Justicia

Mientras en Boca esperan por la recuperación de Miguel Russo, quien continúa internado y podría recibir el alta, el plantel tuvo su última práctica antes de enfrentar a Defensa y Justicia, pero tuvo una mala noticia. Uno de los titulares sufrió una molestia muscular y se perderá el cruce con el Halcón.

Se trata de Carlos Palacios, quien no pudo terminar el entrenamiento y tuvo que abandonar los trabajos en Boca Predio. En las próximas horas se someterá a estudios médicos para confirmar el grado de su lesión. A tan solo un día del duelo en Florencio Varela, es un hecho que no será convocado para la décima fecha del Torneo Clausura.

El jugador que pica en punta para reemplazarlo sería Alan Velasco, aunque no estaría definido.

La lesión de Carlos Palacios: un problema para Boca

La inesperada molestia de Palacios le llega en un buen momento de su temporada, luego de haber sido titular en los últimos encuentros del Xeneize. El chileno estuvo presente en la seguidilla de buenos resultados, pero ahora deberá esperar para conocer el grado de su lesión.

Si llega a ser un desgarro, Palacios se perdería, por lo menos, dos partidos más, ante Newell´s y Barracas.

Por otra parte, este es el segundo entrenamiento en el que se ausenta Miguel Russo. El entrenador continúa internado para realizarse estudios médicos, todavía no tiene el alta médica y su presencia en el Tito Tomaghello es una incógnita.