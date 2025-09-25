River otra vez en deuda: gastó millones y el crédito de Gallardo ya no es el mismo

Con una fuerte inversión económica en refuerzos y Marcelo Gallardo en el banco, el gran objetivo del año para River era nuevamente la Copa Libertadores. Por más que ganarla sea muy difícil, el Millonario sumó una nueva decepción al quedar afuera de cuartos de final contra Palmeiras en una serie donde pagó caro los errores.

La gran falencia del equipo del Muñeco estuvo en el primer tiempo de la ida en el Monumental donde fue ampliamente superado y se fue 0-2 al descanso.

De ahí en adelante, River reaccionó pero no fue suficiente. Tuvo empuje y por momentos buen juego para emparejar el global y estar con vida hasta el cierre del partido de vuelta.

La cuestión principal es si un club como el de Núñez se puede conformar con plantar cara en Brasil y quedar eliminado en cuartos. La respuesta de la mayoría de los hinchas a esa pregunta es negativa.

El poderío del fútbol brasilero es innegable pero otros clubes argentinos, con menos presupuesto que River, sacaron mejores resultados contra estos rivales.

Racing dejó afuera a tres equipos de ese país al hilo en la Sudamericana 2024 y le ganó la Recopa a Botafogo este año. Lanús eliminó a Fluminense está misma semana y Central Córdoba derrotó a Flamengo en el Maracaná en la primera fase.

Gallardo ganó cuatro series seguidas de ida y vuelta con brasileros entre 2015 y 2020. En el medio solo perdió la final única con Flamengo. Desde esa racha, el Millonario perdió las últimas cinco al hilo contra rivales de ese país, cuatro con el Muñeco y una con Martín Demichelis.

Mucho gasto, pocos títulos

River gastó más de 75 millones de dólares en las últimas tres ventanas de mercado de pases. Pagó 10 millones por la vuelta de Sebastián Driussi, mismo valor por el que Palmeiras compró al Flaco López por ese valor hace tres años. Ramón Sosa (12M) y Andreas Pereira (10M) le salieron menos que Kevin Castaño (14M).

El Millonario también vendió por mucho dinero como el caso de Franco Mastantuono al Real Madrid (45M). En este caso, las cuentas en orden y las obras en el Monumental, pilares de la gestión de Jorge Brito, se contraponen con los éxitos deportivos.

En cuatro años solo ganó un torneo largo, el campeonato local con Demichelis y tres copas nacionales de un partido. Gallardo desde que volvió todavía no logró ningún título. Durante todo este año no encontró un funcionamiento sostenido a pesar de que los números le sean favorables.

Claramente, el objetivo para el cierre del año será ir por los dos torneos nacionales en disputa. El domingo tiene la chance de volver a ser puntero de su zona en el Clausura si vence a Riestra como local. El jueves de la semana que viene se enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Si no sale campeón este año, la presión para Gallardo se volverá difícil de sostener. Sus años gloriosos le dan gratitud eterna con el hincha, lo que no significa que todos apoyen su gestión actual que acumula varias decepciones y escasas alegrías.