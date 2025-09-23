En vivo: Racing y Vélez igualan sin goles al inicio del segundo tiempo en la Copa Libertadores

Esta tarde, Racing y Vélez chocan por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores para definir al primer equipo que se meterá entre los cuatro mejores del torneo. Desde las 19, se medirán en el Cilindro de Avellaneda.

La Academia se quedó con el primer duelo en Liniers, donde se impuso por la mínima con un gol de Maravilla Martínez y ahora buscará aprovechar la localía para sentenciar la serie.

Mientras que el Fortín llega agrandado tras su triunfo como visitante ante San Martín de San Juan por 2-1 en el Torneo Clausura y buscará repetir una victoria fuera de su casa.

En los primeros 45 minutos, el conjunto dirigido por Gustavo Costas dominó la pelota y tuvo las chances más claras para abrir el marcador. Sin embargo, le faltó claridad en los últimos metros para vencer a Marchiori.

Por su parte, los de Liniers se replegaron en defensa, a la espera de una oportunidad para golpear de contra, aunque las veces que intentaron atacar se toparon con la firmeza de la defensa de los de Avellaneda, por lo que Cambeses casi no tuvo participación.

La formación de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

La formación de Vélez contra Racing por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schellotto.