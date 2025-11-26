Qué dijeron en River sobre el título a Rosario Central: «fue sin consentimiento o voto»

La decisión de AFA de premiar a Rosario Central como campeón de liga todavía genera polémica. Después del gesto de rechazo de Estudiantes de La Plata, en River también indicaron que no hubo votación por parte de los clubes.

En una reunión de Comisión Directiva, el vicepresidente 2° del Millonario, Ignacio Villarroel, brindó detalles sobre la reunión del Comité Ejecutivo en la que se le entregó el trofeo al Canalla.

«Aclaro que está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo», señaló el dirigente.

«La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día. Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026″, agregó.

«Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central», concluyó Villarroel.

Más allá de esa postura, el vicepresidente 2° del Millonario participó de la foto que publicó la AFA junto a los referentes de Rosario Central con el trofeo.

La versión de River coincide con la Estudiantes

De esta manera, River siguió la línea de lo que comunicó Estudiantes. El Pincha fue el primero en señalar que no hubo votación y luego los jugadores mantuvieron el reclamo al darle la espalda al pasillo de campeón a Central.

Dado el escándalo que generó la situación, los jugadores de Estudiantes no recibirían ninguna sanción y podrán jugar el sábado contra Central Córdoba en Santiago Del Estero por los cuartos de final.