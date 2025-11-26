Bomba en River: Di Carlo anunció contratos por productividad a partir de 2026

River vive días explosivos. Tras la eliminación frente a Racing, el Muñeco Gallardo rearma el plantel para la próxima temporada. El DT del Millonario planea «pasar la escoba» y renovar el plantel profesional para un 2026 en el cual, hasta el momento, no jugará la Copa Libertadores.

Pensando en la economía y el bienestar del club de Núñez, Stefano Di Carlo anunció una medida sorprendente. El flamante presidente de River comunicó que los contratos que se firmen a partir de 2026 serán por productividad.

En su campaña, el nuevo mandamás riverplatense anunció que tomaría esta decisión clave para cuidar las arcas del club. El 2026 pinta como un año complicado para River desde lo económico, ya que por el momento no jugará Libertadores, que significa un ingreso de dinero alto para el Millonario. Además, si compite en Sudamericana, los abonos para los hinchas serán más bajos, lo que impactará directamente en la economía del club.

En la primera reunión de Comisión Directiva, Di Carlo anunció esta nueva medida: «El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%. El resto será por productividad», enfatizó.

Este tipo de arreglos se basa en un sueldo fijo para los futbolistas, que podrá aumentar por el cumplimiento de objetivos planteados a la hora de firmar nuevos contratos. La productividad se basará en partidos jugados, goles anotados (en caso de los delanteros), títulos ganados y clasificación a las copas internacionales. Igualmente, cada situación será particular, porque los requisitos serán acordes al puesto y a la jerarquía del futbolista.

Esta nueva modalidad se llevará a cabo a partir de la próxima temporada y no será retroactiva. Es decir, los futbolistas de River que ya tienen un contrato actual no serán afectados por esta novedosa medida. Esta modificación apunta a reducir la masa salarial del plantel profesional y se evitarán pagar sueldos altos por jugadores que no tengan minutos.

La nueva metodología del mercado de pases

Marcelo Gallardo ya piensa en el rearmado del plantel para la próxima temporada. Pero no podrá contar con «billetera libre», como venía ocurriendo en los últimos tres mercados de pases. Por ese motivo, la búsqueda será puntual y se espera que hayan más bajas que altas.

Según el cuerpo técnico, los puestos a reforzar serán: un lateral izquierdo, un volante central, un mediapunta y un delantero. Hasta el momento, la dirigencia solo se ha contactado con un futbolista, para saber sus condiciones y ganas de arribar al Millonario. Se trata de Luciano Gondou, delantero del Zenit.

El ex Sarmiento no tiene los minutos esperados en Rusia y el futbolista ya dio el sí para negociar. La dificultad estará en la forma de salida del jugador. Hasta el momento se espera que sea por un préstamo con opción u obligación de compra.