Qué dijo el hincha de Perú al que Gallese le tiró el celular en el partido con Argentina

La reacción de Pedro Gallese con un hincha de la Selección de Perú se hizo viral luego del partido contra Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026.

El arquero agarró el teléfono celular de un simpatizante que invadió la cancha para saludar a Lionel Messi y lo arrojó con fuerza, molesto por la actitud del joven de 17 años.

“Los hinchas se dejaron llevar por ver al campeón del mundo, pero no saben que nos pueden perjudicar porque nos pueden cerrar el estadio. No fueron a alentar. Mi reacción (de tirar el celular) es porque sentí que le faltaron el respeto a nuestros colores”, declaró Gallese.

En las últimas horas, el involucrado hizo su descargo en redes sociales y apuntó contra el arquero. «No entiendo a la gente que dice que yo no fui a alentar a la selección. No entiendo que digan que soy un vendepatrias si alenté los 90 minutos a Perú», expresó.

RESPONDE A GALLESE.



El hincha al que el arquero de la selección peruana le quitó su celular y lo lanzó a un costado del campo, hablo sobre el asunto y le dejó un curioso mensaje al guardameta.pic.twitter.com/EsEvorRYfL — Pato Ovando (@juanangelovando) October 19, 2023

«Al primer gol de Messi, me emocioné un poco porque era la primera vez que lo veía y quién no se emociona al ver un gol de Messi en el estadio. No es lo mismo que verlo por tele», destacó.

El hincha logró colarse en el campo de juego pero fue interceptado por los efectivos de seguridad. En ese momento, el arquero también se acercó. «Gallese me volteó y me arrancó el celular. ¿Ya me atraparon, por qué agarrar mi celular si lo estoy cubriendo?, ¿por qué agarrar y tirarlo? Y para que no digan que había tiempo para remontar, estaba el minuto 90 + 2, me sacaron y al minuto acabó el partido», se defendió.

🔥 Anoche, un hincha invadió la cancha para sacarse una foto con Lionel Messi.



⚠️ Tras ser frenado por la seguridad, Pedro Gallese le quitó el teléfono y se lo arrojó.pic.twitter.com/bd3oKSBgi6 — Samuel Vargas (@SVargasOK) October 18, 2023

Finalmente, el joven aseguró que podría denunciar al arquero. «Tengo 17 años, soy menor de edad. O sea que fácilmente puedo denunciarte, Gallese”, afirmó.

“Hay gente que está en contra y a favor de Gallese. Yo nunca quise que alguien esté en contra de él, solo quería una foto o abrazarme con Messi. Y no pude hacer nada porque Gallese se metió en mi camino como guardia. O sea, no es tu chamba, loco, tu chamba es atajar nada más y te metieron dos goles. Estás enojado y te ofuscas conmigo, ¿por qué agarras mi celular? Si hubiera estado tirado a un metro mío, te lo acepto, tíralo, rómpelo. Pero me podrías haber hecho daño en mi brazo o golpeado. ¿Por qué lo hiciste? No lo entiendo”, concluyó.