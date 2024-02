«Que me sigan criticando por Quiñonez», apuntó Tévez, tras igualar Independiente ante Huracán

Tras el empate de Independiente frente a Huracán, el entrenador del Rojo, Carlos Tevez, habló del desempeño del equipo y de la actuación del mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez, uno de los refuerzos y foco de las críticas por parte de los hinchas.

«Démosle tiempo, entiendo al hincha, pero tengamos paciencia, yo cuando volví de jugar la final de Champions no la rompí de un día para el otro, recién vamos cuatro partidos», pidió el DT, de 40 años, en conferencia de prensa tras igualar sin goles ante Huracán en Parque de los Patricios.



«Nadie es un fenómeno en cuatro partidos, estamos ensañados con Quiñónez y está bien, si me quieren seguir criticando, yo lo voy a seguir poniendo«, continuó.



Rrespecto del empate por la cuarta fecha de la Copa de la LPF, el DT ex Rosario Central destacó la actitud y la búsqueda de su equipo para llevarse la victoria, aunque reconoció la falta de creatividad.



«De mitad de cancha para atrás está el equipo, de mitad para adelante nos falta esa creatividad para los momentos de definición«, analizó.



«Me voy caliente porque creo que es un partido que se paga caro al final, por los dos puntos perdidos», concluyó.

Fuente: Agencia Télam