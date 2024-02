Rosario reaccionó y se quedó con el triunfo ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, Rosario Central, el campeón vigente, se quedó con un triunfo 1 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás. El gol lo anotó el delantero Tobías Cervera, en el comienzo del complemento.

Independiente Rivadavia jugó mejor en el primer tiempo porque se paró bien en el mediocampo, tocó a espaldas de los volantes y defensores y generó tres llegadas claras que fueron salvadas en gran forma por el arquero local Jorge Broun, al extremo que erigieron a «Fatura» en esa etapa.



Apenas habían jugado tres minutos cuando el «excanalla» Luiciano Abecasis la recibió solo en la puerta del área y pateó un derechazo soberbio, que «Fatura» salvó al córner en gran forma, cuando la pelota se metía en el ángulo superior derecho.



Independiente volvió a llegar a los 12 minutos cuando Abecasis tocó con Realy por la derecha del área y éste habilitó a Napolitano por el mismo sector, pero otra vez «Fatura» salvó abajo, en otra atajada magistral.



Y tres minutos más tarde otra vez Napolitano quedó solo por la derecha, tras una buena asistencia de Realy, y su remate fue salvado a medias por Broun.



Central dispuso de mayor tiempo la pelota pero no supo qué hacer con ella al extremo que su primera llegada recién apareció en el quinto minuto de descuento, cuando Sández cabeceó afuera un centro pasado de Mallo desde la derecha.



A los 42 minutos el zaguero Bianchi le cometió una falta desde atrás a Martínez Dupuy, a quien además pisó cuando cayó, pero el árbitro Pablo Dóvalo en vez de amonestarlo le mostró la tarjeta amarilla al director técnico «canalla», Miguel Ángel Russo, por su protesta.



Central fue otro equipo en el complemento a partir de los saludables ingresos de «Caramelo» Martínez y Tobías Cervera porque tuvo combatividad en el medio y adelante para recuperar la pelota y para jugar.



Apenas habían jugado cuatro minutos cuando el arquero visitante Marinelli salió mal y Campaz asistió a Cervera, pero el golero se rehízo y la salvó al córner, en la primera llegada clara local.



Y a los siete minutos, Central jugó un corner corto de Lovera a Campaz y de éste a Malcorra por la izquierda, quien mandó un buen centro que Cervera sólo tuvo que empujar, solo frente al arco, en la explosión gigante de Estadio Único.



Central dispuso de un par de situaciones para liquidarlo de contraataque, como una de Campaz que mandó el centro al que no llegó Cervera y un tiro de Lovera salvado por Marinelli.



Independiente también tuvo dos llegadas claras como un buen cabezazo de Petrasso que «Fatura» Broun salvó en gran forma al volar hacia su palo derecho y un remate de Reali que el golero local mandó al córner.



Central mudó hoy su localía al estadio Único de San Nicolás, la ciudad bonaerense situada a 70 kilómetros al sur de Rosario, a raíz del pésimo estado en el que quedó el campo de juego del Gigante de Arroyito que sufrió las obras de remodelación que consisten en bajar la cancha y ampliar en unas siete mil localidades su capacidad.



Así, Independiente Rivadavia fue superior en el primer tiempo pero no supo definirlo y Central reaccionó a tiempo en el complemento y lo ganó bien, con un gran gol del ingresado Tobías Cervera, logró su primera victoria en el torneo y estiró a 30 su invicto como local, que esta noche celebraron unos 20 mil hinchas canallas en el estadio Único de San Nicolás.

_ Fuente: Agencia Télam