Quién es Benjamín Andrade, el arquero de Río Negro que quedó en un equipo de Primera

Benjamín Andrade, oriundo de Villa Regina, siguió los pasos de su padre y empezó su camino de formación bajo los tres palos en el club Atlético Regina. Las oportunidades de la vida lo llevaron a Huracán de Trelew y ahora llegó el turno de un equipo de primera, Belgrano de Córdoba.

De todas las posiciones dentro de un campo de juego, Benjamín decidió ser custodio del arco a temprana edad. Con el apoyo incondicional de su familia, empezó las formativas en el Albo de Regina donde tuvo la oportunidad de salir campeón con la décima, novena, y séptima con la categoría 2006.

Tras su paso por las inferiores, finalmente en octubre de 2022, bajo las indicaciones de Ezequiel Marengo, llegó su esperado debut de titular en la reserva del Atlético. Más tarde y a partir de su buen rendimiento, sumó minutos de titular, incluyendo el clásico de la ciudad ante Círculo Italiano.

En dialogo con Diario Río Negro, el joven de 17 años recordó uno de los momentos más importantes de su vida como futbolista. «Mi primer clásico fue de ensueño. Fui de titular, ganamos 2-0 de visitante y me tocó ser la figura por mantener el arco en cero«, contó.

Con el paso de los meses, su dedicación dio frutos y fue convocado para disputar los Juegos Epade con el seleccionado de Río Negro. Tuvo pocos minutos, pero muy valiosos: un captador de Huracán de Trelew puso los ojos en él.

«Venía esperando el momento y siempre tuve el apoyo de mi familia para concretar mi sueño», manifestó Benjamín y añadió que en noviembre de 2022 luego de unas pruebas, empezó a entrenar con la primera del Globo.

En Huracán lo hicieron sentir parte del club y por eso la adaptación no fue difícil. En junio del 2023 debutó con la primera, en un encuentro que terminó con un contundente 4-1 ante Gaiman. «Tuve el apoyo de todos mis compañeros y eso me dio confianza», confesó.

El camino de Chubut a Córdoba

Con el objetivo fijo en mejorar y perfeccionarse como arquero, Benjamín participó de las giras que organizó Huracán para jugar con diferentes clubes del país. Además de hacer pruebas en Córdoba, también tuvo la oportunidad de mostrarse en Racing de Avellaneda.

«Después de jugar en Córdoba, me hablaron y comunicaron que iba a entrenar con ellos. En junio no pude estar por algunas cuestiones, pero en noviembre me volvieron a buscar y quedé», indicó. Ya instalado en la Docta, Benjamín intenta vivir la experiencia al máximo «dando lo mejor».

«Lo tomo con mucho disfrute y responsabilidad de hacer las cosas como se deben. Nunca hay que olvidarse que es un juego», contó el joven que pasó sus vacaciones en el club de sus amores «haciendo una mini pretemporada» para no perder el ritmo.

Benja vive su aventura haciendo lo que más ama en la vida: atajar. Y al echar un vistazo hacia sus primeros pasos, admitió que nunca imaginó este camino hacia primera. Hoy está en el Pirata cordobés y la adrenalina, lógicamente, está en alza.

No es para menos, ahora se cruzará con Nahuel Lozada, uno de los mejores arqueros de la última temporada, también andará por barrio Alberdi el emblema del club, Juan Carlos Olave. En ese mundo se insertará Benja, con el sueño de armar su propia historia.