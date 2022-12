Quién es el «bobo» con el que se enojó Messi después del partido con Países Bajos

Wout Weghorst pudo ser el gran verdugo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Sin embargo, el último recuerdo que nos quedará de él será que Lionel Messi le dijo «bobo».

El delantero de 1,97 metros entró en el segundo tiempo y fue determinante al meter dos goles que empataron el partido y lo mandaron al alargue.

Luego del triunfo argentino en penales, Weghorst se cruzó con Messi en la zona mixta, mientras el Diez daba una nota para TyC Sports. «¿Qué mirás, bobo? Andá para allá», le dijo el capitán de la Selección.

Heated moment after the game between the Weghorst and the players



