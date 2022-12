«¿Qué mirás, bobo?», la tremenda calentura de Messi que es viral en redes

Lionel Messi ya lleva tiempo sin ser ese tímido jugador y ya no teme confrontar con sus declaraciones. El capitán tuvo un fuerte cruce en la zona mixta luego del partido que se hizo viral rápidamente en redes sociales tras el triunfo de Argentina ante Países Bajos en el Mundial de Qatar.

Antes de hablar con TyC Sports, Messi tuvo un cruce con alguien de Países Bajos. «¿Qué miras, bobo? Andá para allá», dijo el Diez a algún rival que no llegó a tomar la transmisión.

Se creyó en primer momento que sus palabras fueron para el entrenador Louis Van Gaal o alguno de sus ayudantes. Eso se reforzó después de que el rosarino dijera: «Vende que juega bien al fútbol y después tira pelotazos».

Sin embargo, se dirigió al N°19 neerlandés, Wout Weghorst autor de los dos goles rivales. Así lo indicó Gastón Edul, el periodista que le estaba haciendo la nota.

Messi ya había tenido un cruce con Van Gaal y con su ayudante Edgar Davids adentro de la cancha. El capitán se acercó a decirles algo con el gesto de juntar todos los dedos en alusión de que habían «hablado de más».

“No era para ir a alargue ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial”, dijo Messi sobre el partido con Países Bajos.

El capitán también fue duro con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz, de quien sostuvo que “no estuvo a la altura” de un partido de estas características.

Lionel Messi: «No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, QUE EL ARBITRO NO ESTÉ A LA ALTURA». pic.twitter.com/FFiT4OGCJO