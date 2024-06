Quién es el ex Boca que se postuló para volver: «El deseo está siempre»

Boca sufre un dolor de cabeza en defensa ante la gran cantidad de lesionados en esa zona. Con el mercado de pases iniciado, varios nombres ya empezaron a sonar y algunos hasta se postularon para volver a vestir la azul y oro.

Lisandro Magallán dialogó en SportsCenter y no ocultó su deseo de volver a vestir los colores de Boca. El zaguero se encuentra en Pumas de la UNAM de México y habló sobre la actualidad del Xeneize, la final de la Copa Libertadores en Madrid y sus ganas de terminar su carrera en Gimnasia de La Plata.

«Trato de ver a los dos (Boca y Gimnasia), con México hay tres horas de diferencia, pero trato de coordinar los horarios para mirar los partidos», comentó el central y reveló: «Estábamos con Toto Salvio y los chicos argentinos y nos juntábamos a ver a Boca».

«Boca siempre va a ser Boca, este quien este como entrenador o como jugador. Tal vez no sea por ahí, en resultados, el mejor momento, pero si Boca no se puede inquietar por un partido o no va a perder a grandeza por un partido», planteó sobre la actualidad del Xeneize. Además, sostuvo que «si gana los próximos partidos ya lo van a tildar como un posible candidato. Pierde el fin de semana y es el peor equipo y cuando gana, ya está para salir campeón».

Por otra parte, Magallán habló sobre Edinson Cavani y no ocultó su admiración: «Hoy Boca tiene jugadores con trayectoria importantísima. Para mi Cavani juega con muy buenos movimientos, controles y perfiles, recorrió lugares y jugo cosas muy importantes y es un futbolista con características de nivel internacional y de Selección, que lo es«.

La final de la Copa Libertadores y su deseo de volver a Boca

Magallán recordó la final en Madrid de la Copa Libertadores: «Fue un partido de futbol, una lástima que se haya jugado en Madrid porque el Boca- River es nuestro».

Y explicó cómo vivió el resultado negativo: «Fue un partido de futbol que podíamos ganar o perder, hice todo un aprendizaje, crecí mucho. Fue un golpe duro porque era mi sueño salir campeón de la Libertadores con Boca«. Además, agregó que «no fue el resultado que me hubiese gustado y para lo que trabajamos, pero fue único».

Sin embargo, el zaguero quiere tener revancha en el conjunto de La Ribera. «La rivalidad que hay entre Boca y River es el Superclásico mundial, al menos yo en los clubes que estuve no lo viví nunca más», comentó. Y aseguró que «Boca es lo que es y genera lo que genera en el mundo. El deseo de volver va a estar siempre, como jugador, entrenador o lo que sea, pero siempre estar cerca«.

Antes de finalizar la entrevista, opinó que su lugar en el mundo es La Plata y adelantó su deseo de retirarse con la camiseta del Lobo: «Esta vez vine por tres semanas, pero cada vez me cuesta más volver a la rutina mía fuera de Argentina, el tiempo acá lo disfruto muchísimo con amigos y familia. Mi lugar es acá, por más que haya vivido en lugares muy lindos, sé que tarde o temprano voy a terminar acá en mi ciudad«.

Con información de Espn