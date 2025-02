Quién es el exjugador de Boca que criticó a Riquelme: «Ya no tengo ningún tipo de contacto con él»

Distintos jugadores surgidos de las inferiores de Boca no han tenido el rodaje esperado en el club y tuvieron que buscar otros destinos para mostrar su mejor nivel. Uno de esos casos habló en los últimos días y apuntó contra Juan Román Riquelme.

El caso de Aaron Molinas es uno de los que más ruido hizo dentro de las instalaciones de la Bombonera. Un volante creativo que llegó a ser comparado con el actual presidente del club por su estilo de juego y su similitud en el tipo de botines negros que utilizaba.

El jugador de 24 años habló sobre su paso por el Xeneize y fue contundente sobre su relación con Román: «Ya no tengo ningún tipo de contacto con Riquelme desde que me fui de Boca. No estoy pensando en volver ahora«.

El paso de Aaron Molinas por Boca

Molinas hizo las inferiores en el elenco de la Ribera y tuvo su primera convocatoria en octubre del 2020, por la Copa de la Liga. Aunque no llegó a sumar minutos.

Aaron Molinas debutó en Boca y disputó 47 partidos oficiales.

Al año siguiente, comenzó a tener mayor rodaje en los entrenamientos y realizó la pretemporada con el plantel profesional, para en julio de 2021 tener su primer partido oficial de titular frente a Unión en la Liga Profesional bajo el mando de Miguel Ángel Russo.

Un año después de su estreno oficial, Molinas sumó más de 30 partidos con el Xeneize y levantó dos títulos, la Copa Argentina 2019/20 y la Copa de la Liga 2022. Pero gradualmente empezó a tener menor consideración en el plantel del elenco azul y oro. Lo que llevó a que a fines de agosto Boca llegue a un acuerdo para cederlo a un club portugués, pero finalmente la operación no se concretó por decisión del jugador.

Esta situación hizo deje de estar en la consideración principal del entrenador y en el mercado de pases del verano de 2023, el jugador fue cedido a préstamo por un año a Tigre, donde volvió a mostrar su mejor versión en el Matador.

Un año después, desembarcó en Florencio Varela para vestir la camiseta de Defensa y Justicia, club en el que actualmente se desempeña.

En su última presentación, el lunes 3 de febrero, Molinas fue titular y disputó 75 minutos ante Central Córdoba en lo que fue triunfo por 2-1 del Halcón.