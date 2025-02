Un exjugador de Boca apuntó contra Riquelme y aseguró: «No estoy pensando en volver»

Las inferiores de Boca han dado una gran ilusión en el último tiempo a los hinchas, aunque varios jugadores no se han ido en las mejores condiciones del club. Ahora, un ex Xeneize habló sobre su paso por el elenco azul y oro, y apuntó contra Juan Román Riquelme.

Se trata de Aaron Molinas, el mediocampista que perdió terreno con varios entrenadores en el conjunto de la Ribera y ha tenido que salir a préstamo.

Ahora en Defensa y Justicia, el volante dialogó con Espn y se refirió a su relación con el presidente del Xeneize: «Ya no tengo ningún tipo de contacto con Riquelme desde que me fui de Boca. No estoy pensando en volver ahora«.

En ese sentido, Molinas destacó su actualidad y aseguró que «estoy muy contento en este club y también la pasé bien en Tigre. Creo que el fútbol se trata de momentos y hay que aprovecharlos. No sé qué será de mí en el futuro, trato de no pensar en eso».

Aaron Molinas durante su paso por Boca.

El jugador no contó con los minutos que esperaba en Boca y ahora se convirtió en un referente del Halcón de Florencio Varela, que goleó a Aldosivi en condición de local.

Aaron Molinas, contundente contra Boca

Antes de finalizar, Molinas se refirió a sus inicios en la Bombonera y no dudo al opinar sobre las chances de regresar: «Debuté muy chico en Boca y le tengo cariño, pero no sé si voy a volver«.