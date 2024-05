Quién es el futbolista argentino que puede ser campeón de la Champions con el Real Madrid

Este sábado el Real Madrid va en busca de su decimoquinta Champions League. El conjunto español enfrentará a Borussia Dortmund desde las 16 (hora Argentina) en el estadio de Wembley, Londres. Y en esta edición, un argentino podrá volver a levantar la orejona con el Merengue luego de diez años.

«Es buenísimo, debería entrenarse siempre con nosotros», dijo Toni Kroos después de compartir algunos entrenamientos con él. «Créanme, es un jugador del futuro para Real Madrid. Tiene todas las cualidades para jugar aquí muchos años», aseguró Carlo Ancelotti a los pocos meses de entrenarlo.

Nacido en España pero nacionalizado argentino, Nicolás Paz fue la sensación de la pretemporada 2023/2024 y todo Real Madrid apuesta por la joven promesa para su futuro. En esta Champions League hizo su presentación oficial en primera división y marcó su primer gol internacional, ahora buscará coronarse campeón de Europa, aunque no está convocado para la gran final ante Dortmund en Londres.

🤯 PFFF NICO PAZ Y EL PRIMER GOL DE SU CARRERA, EN CHAMPIONS LEAGUE.



EN EL BERNABÉU, Y PARA EL 3-2.



19 AÑOS. 🇦🇷🚬pic.twitter.com/EepcR3wxT2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 29, 2023

La última vez que un argentino levantó la Champions League fue en la temporada 2013/14 cuando Ángel Di María, figura de aquel elenco, se consagró ante el Atlético de Madrid.

Quién es Nico Paz, el argentino que puede ganar la Champions League con Real Madrid

El juvenil del Merengue nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, donde vivía su padre Pablo. Su progenitor fue un defensor que llegó a disputar el Mundial en 1998 y ganó la medalla plateada olímpica en 1996 con la Selección Argentina.

Surgido de Newell’s Old Boys bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, desarrolló gran parte de su carrera en España y allí hizo su familia. Su hijo se formó en las infantiles del Club Deportivo Tenerife y en 2006 fue fichado por Real Madrid. A los 12 años ya llegó al club más grande de Europa.

Nico Paz, el joven del Real Madrid que eligió a la Selección Argentina

«Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, porque es un orgullo seguir sus pasos. Jugó un Juego Olímpico y un Mundial. Es un consejero, ha vivido este mundo y sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre», planteó durante una entrevista Nico Paz.

Nico Paz puede ganar la Champions League con el Real Madrid.

En sus inicios en el fútbol comenzó como central, similar a su padre. Sin embargo, su talento lo empujó a otras posiciones del campo de juego, en las que demostró de mejor manera su claridad en el campo de juego. Los entrenadores de inferiores no tardaron en confirmar que era un mediocampo moderno, con dinámica, gambeta, velocidad y gran pase en profundidad. De esa forma llegó a despertar la sorpresa de Kroos, durante los primeros entrenamientos con el plantel superior del Madrid.

Su debut en el Real Madrid Castilla se dio el 8 de enero de 2022 bajo el mando del legendario Raúl. En ese momento, Paz ya era señalado como una de las grandes promesas del club y su nombre no tardó en llegar a Lionel Scaloni que lo convocó en una extensa prelista en marzo de 2022, como una manera de seducirlo en momentos en los que debía decidir entre la Albiceleste y España. Y claramente la maniobra dio su resultado.

Con información de Espn