Matías Carrera, refuerzo de Rincón: «Me gustó la forma en la que se acercaron a mí»

Uno de los primeros refuerzos que confirmó Deportivo Rincón en este mercado de pases fue Matías Carrera. El lateral derecho de 29 años viene del fútbol chileno y es conocido en la región por sus dos etapas en Cipolletti.

«Rincón ya me había buscado antes de mi vuelta a Chile. Hace un mes me volvieron a llamar. Me gustó la forma en la que se acercaron a mí. Está la idea de armar un plantel competitivo para pelear el ascenso», aseguró el defensor en diálogo con Río Negro.

Carrera tuvo poca continuidad en el último semestre por una lesión pero llegará bien al comienzo de la pretempodada. «Pensé que iba a ser más corta la recuperación, ya llevo 6 meses. Recién hace un mes que estoy entrenando sin dolor», detalló.

Su última experiencia en el país trasandino en San Antonio Unido no fue positiva luego de su buen paso por Deportes Iquique. «No fue lo que esperaba, tenía la esperanza de que fuera una experiencia tan buena como la primera. No se dio así por distintos factores. Uno de esos fue el tema de mi lesión, que no me permitió seguir jugando y después algunos problemas administrativos del club», comentó.

«El año fue bastante complicado y tenso. Llegó un momento en el que uno prioriza el bienestar familiar y por eso tomé la decisión de volverme para acá«, agregó.

Rincón llamó, Cipolletti no

En esta oportunidad, el lateral derecho no tuvo una propuesta de Cipolletti. «No tuve contacto, no me llamaron. Sabían que no iba a seguir en Chile pero no pretendía que me llamen. Justo apareció la propuesta de Rincón y me gustó», aseguró el jugador.

Carrera debutó como profesional en el Albinegro en 2015 y estuvo hasta 2021. Luego jugó en Deportes Iquique en 2022 y 2023 y volvió a Cipo en la temporada 2024. En 2025 regresó a Chile para vestir la camiseta de San Antonio Unido y este año llegó como refuerzo a Deportivo Rincón.