Se resolvió el misterio en Paraguay: quién es el nene que confundieron con Loan Peña

El expediente que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña sumó una acelerada resolución en sus derivadas internacionales, luego de que se descartara formalmente una pista surgida en Paraguay. Tras la viralización del video de una transmisión televisiva realizada durante la Expo Paraguay en Mariano Roque Alonso, la joven Florencia Micaela M. se presentó de manera voluntaria en la Subcomisaría de Primero de Mayo, en la provincia de Formosa, para aclarar la situación.

Ante las autoridades policiales, la madre acreditó que el niño de cuatro años entrevistado de manera casual en pantalla no es Loan Danilo Peña, el niño buscado desde junio 2024, sino su hijo Ramiro, presentando para ello el Documento Nacional de Identidad y la partida de nacimiento correspondiente, certificando además que la familia había cruzado la frontera únicamente con el propósito de asistir al evento ferial.

Desaparición de Loan Peña: la intervención de Interpol y la rápida resolución de la pista en Paraguay

El trámite institucional, iniciado por las fuerzas de seguridad, buscaba agotar todas las instancias de verificación biometrica ante el impacto mediático del hallazgo visual. La Policía Federal Argentina, a través de su Departamento Interpol, había recibido previamente la solicitud de cooperación de sus pares paraguayos para coordinar peritajes comparativos sobre las imágenes difundidas.

Sin embargo, el aporte documental directo efectuado por la progenitora ante la policía formoseña permitió dar por concluida la alerta internacional de forma inmediata, evitando la dilatación de medidas periciales complejas y desestimando cualquier sospecha de irregularidad en el traslado del nene fuera del territorio nacional.

El avance del juicio oral y los testimonios clave sobre la desaparición de Loan Peña

Con el descarte definitivo de esta línea de investigación, la atención judicial regresa de manera exclusiva a los tribunales argentinos, donde desde hace dos meses se desarrolla el debate oral para juzgar a los sospechosos de la sustracción de Loan Danilo Peña.

Los testimonios vertidos en las audiencias por los guías de canes de la policía correntina continúan marcando el núcleo de la acusación, coincidiendo en que los rastros odoríferos de la víctima jamás se extendieron más allá de la denominada «zona cero», comprendida entre la finca de su abuela y el sector de limoneros y naranjos.

La imputación por sustracción de menores pesa actualmente sobre siete acusados principales, entre ellos la tía del niño, Laudelina Peña, y el excomisario Walter Maciel, quienes enfrentan penas de hasta 15 años de prisión mientras la Justicia busca determinar la responsabilidad definitiva de los imputados en el fuero federal.