¿Por qué las puntas de las hojas se secan aunque riegues la planta? El error más común en invierno

En algunos casos también puede tratarse de un proceso natural de envejecimiento de las hojas más antiguas.

Las bajas temperaturas obligan a mantener las ventanas cerradas y a usar calefacción durante gran parte del día. Ese cambio en el ambiente también afecta a las plantas de interior, que suelen manifestarlo con un síntoma muy común: las puntas de las hojas comienzan a secarse y a ponerse marrones.

Muchas personas creen que el problema es la falta de agua y aumentan el riego. Sin embargo, en la mayoría de los casos esa decisión puede empeorar la situación. La clave está en entender qué necesita la planta durante el invierno.

El aire seco, uno de los principales responsables

La calefacción reduce la humedad ambiental y reseca el aire dentro de las casas. Muchas especies tropicales, como las monsteras, potus, calatheas, helechos o spathiphyllum, están acostumbradas a ambientes mucho más húmedos.

Cuando el aire pierde humedad, las hojas comienzan a deshidratarse desde los extremos, por eso aparecen las clásicas puntas marrones aunque el sustrato siga teniendo suficiente agua.

Regar más no siempre es la solución

En invierno las plantas crecen más lentamente y consumen menos agua. Si se riegan con la misma frecuencia que en verano, las raíces pueden permanecer demasiado tiempo húmedas y aumentar el riesgo de pudrición.

Antes de volver a regar, lo recomendable es comprobar la humedad del sustrato introduciendo un dedo unos centímetros. Si todavía está húmedo, es mejor esperar.

Otros errores frecuentes

Además del aire seco, existen otras causas que pueden provocar el secado de las puntas de las hojas:

Colocar la planta muy cerca de una estufa o calefactor.

Exponerla a corrientes de aire frío al abrir puertas o ventanas.

Acumular sales o minerales por exceso de fertilizante.

Regar con agua muy calcárea en especies sensibles.

Mantener el sustrato completamente seco durante varios días.

En algunos casos también puede tratarse de un proceso natural de envejecimiento de las hojas más antiguas.

Cómo evitar que las hojas se sigan secando

Para mantener las plantas saludables durante el invierno, los especialistas recomiendan:

Alejarlas de estufas, radiadores y salidas de aire caliente.

Mantener un ambiente con mayor humedad mediante un humidificador o colocando recipientes con agua cerca de las plantas.

Agrupar varias plantas para generar un microclima más húmedo.

Limpiar periódicamente las hojas para facilitar la respiración y la fotosíntesis.

Regar solo cuando el sustrato realmente lo necesite.

¿Hay que cortar las puntas marrones?

Sí, si el daño es únicamente estético. Se pueden recortar con una tijera limpia siguiendo la forma natural de la hoja, sin eliminar tejido verde sano.

Si, en cambio, toda la hoja comienza a amarillear o secarse, conviene revisar las condiciones de riego, la ubicación y el estado general de la planta antes de seguir cortando.

¿Sabías? En invierno, la mayoría de las plantas de interior sufren más por el exceso de agua y el aire seco que por la falta de riego. Observar el ambiente en el que viven suele ser más importante que aumentar la cantidad de agua que reciben.