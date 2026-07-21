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Cierre temporal de Pino Hachado por nieve y hielo: así están los pasos a Chile y las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro

Vialidad Nacional emitió un nuevo informe sobre el estado de los caminos y pasos fronterizos este martes 21 de julio. Debido a la presencia de nieve, niebla y lluvias, la zona cordillerana presenta los tramos más complicados para transitar.

Redacción

Por Redacción

Paso Pino Hachado.-

Paso Pino Hachado.-

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este martes. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución en las zonas cordilleras y los pasos a Chile debido al clima inestable.

Cierre temporal de Pino Hachado

La jornada inició complicada para Pino Hachado. Vialidad informó a las 8.05 que el paso se encontraba intransitable ante la presencia de hielo y nieve, por este motivo decidieron cerrarlo de manera preventiva.

Se espera un nuevo reporte a las 10 para informar cómo continuará la jornada. Se recomienda no circular por la zona.

Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

El frío, la nieve, la niebla y las lluvias alteran constantemente las calzadas, afectando especialmente a los trazados 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, los caminos cordilleranos se ven afectados por la inestabilidad climática; por este motivo, se solicita a todos los conductores la portación obligatoria de cadenas. A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:

Ruta NacionalTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones Requisito Obligatorio
Ruta 40El Bolsón – Bariloche – Siete LagosHabilitada con extrema precauciónCalzada húmeda por riego de solución salina, sectores con niebla y riesgo de hielo en zonas sombrías o altas. Atención a desprendimiento de piedras.Portación de cadenas
Ruta 237Arroyito – Collón Curá – Empalme RN 40Habilitada con precauciónDensos bancos de niebla con visibilidad reducida. Riego salino sobre asfalto; alto riesgo de formación de hielo negro en puentes y sectores con sombra.Portación de cadenas
Ruta 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal SamoréHabilitada con extrema precauciónOperativa en horario del Paso (09 a 19 hs). Calzada mojada, bajas temperaturas e intervenciones continuas de salado por heladas matinales.Portación de cadenas
Ruta 242Las Lajas – Paso Pino HachadoINHABILITADA (Cerrada temporalmente)Acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, viento e intensas heladas en alta montaña. Maquinaria de Vialidad trabajando en el despeje.No transitar hasta reapertura
Ruta 23Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci)Habilitada con precauciónCalzada pesada y presencia de barro en desvíos de obra. Riego preventivo de salina por heladas y transiciones de asfalto a ripio.Portación de cadenas

Estado de los pasos a Chile

Según el reporte de Vialidad, los pasos fronterizos a Chile se encuentran de la siguiente manera

Paso FronterizoRuta / UbicaciónEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Pino HachadoRN 242 (Las Lajas, Neuquén) INHABILITADO / CERRADOIntransitable por acumulación de nieve y hielo en calzada en alta montaña. Resto de la jornada cerrado.No transitar.
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)HABILITADO con precauciónTransitable en sectores con hielo sobre la calzada y visibilidad reducida por neblina. Operación vial de despeje activa.Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable con precaución. Presencia de barro y heladas en sectores altos.Portación obligatoria de cadenas.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable con baja adherencia por tramos congelados y barro.Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable con precaución. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).Portación obligatoria de cadenas.

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Pino Hachado

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Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este martes. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución en las zonas cordilleras y los pasos a Chile debido al clima inestable.

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