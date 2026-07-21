Cierre temporal de Pino Hachado por nieve y hielo: así están los pasos a Chile y las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro
Vialidad Nacional emitió un nuevo informe sobre el estado de los caminos y pasos fronterizos este martes 21 de julio. Debido a la presencia de nieve, niebla y lluvias, la zona cordillerana presenta los tramos más complicados para transitar.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este martes. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución en las zonas cordilleras y los pasos a Chile debido al clima inestable.
Cierre temporal de Pino Hachado
La jornada inició complicada para Pino Hachado. Vialidad informó a las 8.05 que el paso se encontraba intransitable ante la presencia de hielo y nieve, por este motivo decidieron cerrarlo de manera preventiva.
Se espera un nuevo reporte a las 10 para informar cómo continuará la jornada. Se recomienda no circular por la zona.
Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro
El frío, la nieve, la niebla y las lluvias alteran constantemente las calzadas, afectando especialmente a los trazados 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por las vacaciones de invierno.
De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, los caminos cordilleranos se ven afectados por la inestabilidad climática; por este motivo, se solicita a todos los conductores la portación obligatoria de cadenas. A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta Nacional
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones
|Requisito Obligatorio
|Ruta 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos
|Habilitada con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego de solución salina, sectores con niebla y riesgo de hielo en zonas sombrías o altas. Atención a desprendimiento de piedras.
|Portación de cadenas
|Ruta 237
|Arroyito – Collón Curá – Empalme RN 40
|Habilitada con precaución
|Densos bancos de niebla con visibilidad reducida. Riego salino sobre asfalto; alto riesgo de formación de hielo negro en puentes y sectores con sombra.
|Portación de cadenas
|Ruta 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|Habilitada con extrema precaución
|Operativa en horario del Paso (09 a 19 hs). Calzada mojada, bajas temperaturas e intervenciones continuas de salado por heladas matinales.
|Portación de cadenas
|Ruta 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|INHABILITADA (Cerrada temporalmente)
|Acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, viento e intensas heladas en alta montaña. Maquinaria de Vialidad trabajando en el despeje.
|No transitar hasta reapertura
|Ruta 23
|Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci)
|Habilitada con precaución
|Calzada pesada y presencia de barro en desvíos de obra. Riego preventivo de salina por heladas y transiciones de asfalto a ripio.
|Portación de cadenas
Estado de los pasos a Chile
Según el reporte de Vialidad, los pasos fronterizos a Chile se encuentran de la siguiente manera
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|INHABILITADO / CERRADO
|Intransitable por acumulación de nieve y hielo en calzada en alta montaña. Resto de la jornada cerrado.
|No transitar.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|HABILITADO con precaución
|Transitable en sectores con hielo sobre la calzada y visibilidad reducida por neblina. Operación vial de despeje activa.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con precaución. Presencia de barro y heladas en sectores altos.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con baja adherencia por tramos congelados y barro.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con precaución. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).
|Portación obligatoria de cadenas.
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