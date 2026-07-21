Vista Energy solicitó acceder al RIGI con un proyecto de 5.800 millones de dólares para Vaca Muerta

La ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el segmento del upstream no deja de sumar propuestas, y la que acaba de presentarse es una de las más altas. La petrolera liderada por Miguel Galuccio, Vista Energy, presentó un proyecto por 5.800 millones de dólares para pisar el acelerador en el área Bandurria Norte.

De acuerdo a lo informado por la operadora, el objetivo del plan es perforar y poner en producción un total de 332 nuevos pozos, con los cuales buscan llegar a una producción de 50.000 barriles equivalentes de petróleo tan solo en ese bloque.

Además, prevé inversiones en infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción de petróleo y gas, entre ellas una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo, una estación compresora, oleoductos y gasoductos, entre otras obras.

Bandurria Norte es un área que tiene 26.500 acres y es operada por Vista, que tiene el 100% de participación tras comprarle el activo a la entonces firma alemana Wintershall DEA. El bloque se emplaza al norte del área insignia de Vista, que es Bajada del Palo Oeste, y se emplaza al noreste de Añelo.

Desde la compañía explicaron que «con este paso, Vista busca desarrollar un bloque que actualmente no cuenta con pozos en producción y que, además, sería el primero fuera del hub operativo de la compañía».

Galuccio es el titular de la compañía que apuesta a acelerar su actividad en Vaca Muerta con el RIGI.

Y destacaron que «el proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento de Vista, que consolidó su escala en Vaca Muerta, y se posicionó como el principal productor independiente de petróleo y máximo exportador de crudo del país».

Hasta el momento, la compañía invirtió aproximadamente 7.000 millones de dólares en la Argentina, produce más de 160.000 barriles equivalentes de petróleo y es una de las grandes exportadoras de crudo del país pues remite al exterior más del 70% de su producción de petróleo.