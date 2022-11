RÍO NEGRO desde Qatar: la gran duda para Polonia es Guido Rodríguez o Enzo Fernández

Luciano Castañares, corresponsal de Río Negro en el Mundial de Qatar, dio detalles sobre el entrenamiento de esta tarde de la Selección Argentina de cara al partido del miércoles con Polonia.

El periodista, en base a la información luego de la práctica, planteó tres dudas y no aseguró que el ingreso de Enzo Fernández ya sea un hecho.

Luciano Castañares desde Qatar

La opinión general coincide en que va a entrar Enzo Fernández. No me animo a confirmarlo por lo que se vio en la práctica de hoy. El mismo once que salió contra México inició el entrenamiento. En el correr de la práctica hubo cambios de nombres y esquemas.

Enzo Fernández ingresó por Guido Rodríguez como volante central, es la principal duda para el partido con Polonia. Después ingresó Cuti Romero por Alexis Mac Allister, para conformar una línea de 5 defensores con 3 centrales, algo que también sucedió contra México. Tenemos que esperar para ver si son cambios para hacer durante el partido o antes.

Sobre el final, ingresó Paulo Dybala por Di María, algo que yo no imagino desde el arranque. También Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

Lo de Cuti puede estar ligado a marcar a Lewandowski y también a cómo se dé el desarrollo del partido. Es algo que hizo en varios partidos, arrancar con 4 defensores y cambiar a 5 durante el partido con un resultado a favor.

Además, del 5 las dudas son en el lateral derecho y la delantera. Quedaron conformes con el partido de Montiel pero Molina tiene características mucho más ofensivas. Argentina va a salir a buscarlo contra Polonia que no intenta tener la posesión.

Adelante, sacar a Lautaro Martínez es muy difícil, es un caso similar al de De Paul. Más allá del buen momento de Álvarez creo que va a seguir Lautaro.

Mañana la Selección se va a volver a entrenar pero a las 16:15 de Qatar (10:15 en Argentina) habrá conferencia de prensa de Scaloni acompañado por un futbolista. 19:30 (13:30) será la práctica. Alguna sorpresa puede llegar a haber pero no creo que haya cambios masivos como ante México.

El color de los hinchas argentinos

En su cobertura para Río Negro, Luciano Castañares se cruzó con varios hinchas argentinos y también algunos oriundos de la región.

El corresponsal intercambió algunas palabras con la gente que viajó miles de kilómetros para alentar a la Selección en el Mundial de Qatar.