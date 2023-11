Riquelme con los tapones de punta contra la oposición de Boca: sus picantes declaraciones

El vicepresidente de Boca y candidato a presidente en las elecciones del club del 3 de diciembre, Juan Román Riquelme, se manifestó muy duro contra la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Antes del partido del Xeneize ante Godoy Cruz por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, Riquelme acusó a Ibarra y Macri de querer «vender el estadio a 4 extranjeros, porque quieren privatizar el club, usarlo para la política».

«Es triste lo que esta pasando, es fútbol. Que otros quieran usarlo para la política. No me meto en la política. Amo el escudo, la camiseta y a los hinchas», agregó el actual vicepresidente del club.

Después habló del cambio de fecha del sábado 2 al domingo 3 de diciembre por orden judicial por celebrase ese día una fiesta de la religión judía (el Shabat) y los socios de esa colectividad no podrían ir a votar:

«Usaron a tres personas que luego admitieron que nunca denunciaron nada. Esto es muy grave. Lo que intenta esta gente es que los socios no vayan a votar. ¿Porque pusimos el sábado 2? Para que la gente del interior pueda venir a votar. Y luego lleguen a su casa el domingo y el lunes vayan a trabajar. Y esta gente que esta enfrente no le interesa. Lo único que quieren es que no vengan a votar, porque no son hinchas de Boca», disparó.

«Veremos si mañana o pasado meten otra excusa para suspender a más socios. Se están metiendo con lo más sagrado que son los hinchas», resaltó

Qué dijo sobre Palermo y el próximo DT de Boca

Luego habló de las palabras de ayer de Martín Palermo confirmando que dirigirá Boca en 2024 si gana la dupla opositora: «Estamos agradecidos con él, pero puede hacer de su vida lo que quiera. Le tengo mucho cariño, hemos sido compañeros, disfrutamos mucho. Cada uno tiene una forma de vivir y yo estoy feliz con la mía».

Respecto del futuro entrenador xeneize, en caso de que gane las elecciones comentó: «Cuando ganemos nosotros, al día siguiente anunciaremos el técnico, así como lo hicimos hace 4 años cuando anunciamos la llegada de Miguel Ángel Russo», afirmó.

Por último, habló de la reforma de la Bombonera: «Vamos a preguntarle a nuestros vecinos uno por uno si quieren vender, y si dicen que sí, la agrandaremos. Si uno dice no, lo invitaremos a nuestro estadio y vamos a tratar de hacer la Bombonera nueva como la tenemos, donde está», cerró Román.