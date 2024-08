Riquelme se cruzó con el Chavo Fucks y se fue a mitad de la entrevista: «No me reta ni mi viejo»

Juan Román Riquelme tuvo un fuerte cruce con Diego «Chavo» Fucks y abandonó la entrevista en ESPN disgustado por los dichos del periodista.

«Decidimos entregar a todo nuestro mediocampo a los Juegos Olímpicos, fue un riesgo grande y como presidente decidí que vayan a vivir esa experiencia. Pero nunca escuché que digan qué bien que Boca dejó ir a los chicos a la Selección«, aseguró Román.

«Prendé la tele» fue la frase de Fucks que generó el entredicho. El panelista le recriminó que en el programa F90 se había destacado la decisión de Boca de mandar a sus futbolistas a los Juegos Olímpicos, algo que para el presidente del club no se había valorado.

«Sebastián, si ese señor me va a tratar mal, yo prefiero no hablar más. Ese señor cada vez que habla habla mal, a mí no me reta ni mi viejo», expresó Riquelme que le habló directamente al conductor, Sebastián Vignolo.

💣 RIQUELME ABANDONÓ LA NOTA TRAS SU CRUCE CON EL CHAVO FUCKS



"A mí no me reta ni mi viejo"pic.twitter.com/MBCGhiRnfb — TRONK (@TronkOficial) August 20, 2024

Automáticamente, el presidente xeneize se sacó los auriculares y abandonó el móvil. Una imagen llamativa ya que nunca había cortado una entrevista más allá de tener asiduamente este tipo de cruces.

El Chavo le pidió disculpas al conductor por la interrupción de la nota y redobló la apuesta al decir: «No podemos dejar que mienta libremente, todo lo que dijo es mentira».

Otras frases de Riquelme

“Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Si uno se pone a mirar la tele, pareciera que a Boca se le fueron siete u ocho jugadores y trajo a uno solo. El Consejo de Fútbol ha hecho un trabajo extraordinario”.

“Sobre el Consejo hablan de que siempre van a comer asado, que es el ‘Consejo del Mate’… el ‘Consejo del Mate’ acaba de vender a Anselmino a Europa, a la mejor liga del mundo. Estamos agradecidos por todo el trabajo que hicieron”.

“Alan Velasco nos gusta. Siempre intentamos trabajar mucho y que vengan jugadores buenos al club».