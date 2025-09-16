Riquelme tomó una decisión sobre el mánager de Boca luego de disolver el Consejo de Fútbol

La salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna del Consejo de Fútbol de Boca el mes pasado, significó un cambio de estructura en el fútbol del club y, desde ese día, se especuló con que Juan Román Riquelme contrate a un mánager.

Del grupo original, solo quedó Marcelo Delgado que continúa en la institución. Con el correr de las semanas, el clima caliente en el Xeneize se enfrió y no hubo más cambios.

Para el rol de mánager, sonaron nombres como el Mono Navarro Montoya y José Pekerman. Sin embargo, el fútbol de Boca siguió a cargo del Chelo Delgado.

Finalmente, Riquelme decidió no contratar a un mánager y continuar con Delgado como figura principal hasta finalizar el año. La mejora del equipo en el torneo local ayudó a calmar las aguas.

La idea del presidente es sumar una persona más a partir de 2026 para que trabaje junto al Chelo. No sería un mánager ya que estaría a la par de Delgado que dividiría sus tareas actuales con el que se incorpore.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Boca recibe a Central Córdoba el próximo domingo a las 21:15 en la Bombonera. Luego será visitante ante Defensa y Justicia el sábado 27/09.

El Xeneize de Miguel Ángel Russo sumó 9 de los últimos 10 puntos posibles. Cortó una racha de 12 sin victorias al vencer a Independiente Rivadavia y después también le ganó a Aldosivi y Banfield. En la última, empató 1 a 1 con Central en Rosario.