Independiente cerró a Gustavo Quinteros: qué falta para su llegada y cuándo sería su debut

Independiente encontró al sucesor de Julio Vaccari. Tras la renuncia del entrenador luego de la derrota frente a Banfield y la crisis futbolística que atraviesa el equipo, el Rojo llegó a un acuerdo de palabra con Gustavo Quinteros, quien firmará contrato hasta diciembre de 2026.

Mientras Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de la Reserva, encabezaron la práctica de este lunes, la dirigencia avanzó con gestiones urgentes y terminó de cerrar la llegada del exVélez. El técnico campeón de la Liga Profesional 2024 venía de un breve paso por Gremio y ya estuvo en el radar de Independiente en el pasado.

Según trascendió, el lunes Quinteros mantuvo una reunión virtual con el presidente Néstor Grindetti. El diálogo fue fructífero y sirvió para ultimar detalles del acuerdo económico, que no representó un obstáculo. El DT, actualmente en el exterior, ya dio el visto bueno y se espera que viaje a Buenos Aires en las próximas horas.

En lo deportivo, el flamante entrenador se mostró entusiasmado con el plantel que tendrá a disposición para intentar revertir la mala racha. Independiente no gana desde el 29 de junio (cuando venció a Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina) y atraviesa una serie de 7 partidos sin triunfos, que incluyó la eliminación en la Sudamericana y la Copa Argentina.

Aunque el Rojo enfrentará a San Lorenzo el próximo domingo en Avellaneda, todo apunta a que el debut de Quinteros será el 28 de septiembre, en el clásico contra Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El entrenador volverá a dirigir tras su salida de Gremio en abril. Allí acumuló 17 partidos (10 victorias, 4 empates y 3 derrotas), pero su mejor recuerdo en el fútbol argentino lo dejó en Vélez, club con el que conquistó la Liga Profesional 2024 tras una campaña histórica de 28 victorias, 13 empates y 9 caídas.