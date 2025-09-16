SUSCRIBITE
Independiente cerró a Gustavo Quinteros: qué falta para su llegada y cuándo sería su debut

Independiente cerró de palabra la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo DT. El exVélez firmaría hasta diciembre de 2026 y se espera que en las próximas horas haga su arribo a Buenos Aires para sellar su vínculo con el Rojo. Todos los detalles.

Gustavo Quinteros firmará su contrato hasta diciembre de 2026.

Independiente encontró al sucesor de Julio Vaccari. Tras la renuncia del entrenador luego de la derrota frente a Banfield y la crisis futbolística que atraviesa el equipo, el Rojo llegó a un acuerdo de palabra con Gustavo Quinteros, quien firmará contrato hasta diciembre de 2026.

Mientras Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de la Reserva, encabezaron la práctica de este lunes, la dirigencia avanzó con gestiones urgentes y terminó de cerrar la llegada del exVélez. El técnico campeón de la Liga Profesional 2024 venía de un breve paso por Gremio y ya estuvo en el radar de Independiente en el pasado.

Según trascendió, el lunes Quinteros mantuvo una reunión virtual con el presidente Néstor Grindetti. El diálogo fue fructífero y sirvió para ultimar detalles del acuerdo económico, que no representó un obstáculo. El DT, actualmente en el exterior, ya dio el visto bueno y se espera que viaje a Buenos Aires en las próximas horas.

En lo deportivo, el flamante entrenador se mostró entusiasmado con el plantel que tendrá a disposición para intentar revertir la mala racha. Independiente no gana desde el 29 de junio (cuando venció a Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina) y atraviesa una serie de 7 partidos sin triunfos, que incluyó la eliminación en la Sudamericana y la Copa Argentina.

Aunque el Rojo enfrentará a San Lorenzo el próximo domingo en Avellaneda, todo apunta a que el debut de Quinteros será el 28 de septiembre, en el clásico contra Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El entrenador volverá a dirigir tras su salida de Gremio en abril. Allí acumuló 17 partidos (10 victorias, 4 empates y 3 derrotas), pero su mejor recuerdo en el fútbol argentino lo dejó en Vélez, club con el que conquistó la Liga Profesional 2024 tras una campaña histórica de 28 victorias, 13 empates y 9 caídas.


