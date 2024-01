River enfrenta a Rayados en un amistoso y Demichelis pone todo: hora y TV

Demichelis probará un once con titulares ante Rayados. (Foto: @RiverPlate)

Después de abrir el año ante un selectivo de la MLS, River jugará esta noche su primer amistoso televisado de la pretemporada contra Rayados de Monterrey y Martín Demichelis pondrá lo mejor que tiene para probar a los titulares.

El partido se disputará desde las 22 horas con transmisión de Star+, en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, Estados Unidos. El sábado volverá a jugar, contra Pachuca desde las 20.

Los once de Demichelis serían: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Facundo Colidio, y Miguel Borja.

El Millonario no puede contar con Pablo Solari, Claudio Echeverri y Sebastián Boselli, convocados por sus selecciones para el Preolímpico de Venezuela.

River no puede avanzar por un «9»

River se encuentra en plena búsqueda de refuerzos en la zona del ataque pero Demichelis recibió una nueva negativa al confirmarse que José Manuel López, el delantero que había pedido, finalmente no será negociado por Palmeiras.

López era el apuntado por el técnico de River luego de confirmarse la llegada del colombiano Rafael Santos Borré al Inter de Porto Alegre de Brasil.

No obstante, el arribo del ex atacante de Lanús es imposible, dado que el conjunto brasileño respondió que el futbolista no está a la venta ante el interés del elenco de Núñez.

De esta manera, Demichelis sigue sin poder sumar variantes en el ataque tras las partidas de Matías Suárez -a Belgrano de Córdoba- y de Salomón Rondón -al Pachuca de México-, mientras que también sufrió en los últimos días la baja de Gonzalo Pity Martínez por su lesión ligamentario.

Las opciones que tiene el técnico en la parte ofensiva son tres: el colombiano Miguel Borja, por quien ya llegaron ofertas en el actual mercado de pases, Facundo Colidio y el juvenil Agustín Ruberto, de gran desempeño en la Selección argentina Sub 17.