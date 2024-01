Video | Así fue la presentación oficial de Rafael Borré en el Inter de Chacho Coudet

El delantero colombiano Rafael Borré, quien ganó la Copa Libertadores 2018 con River Plate, fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Internacional de Brasil en las redes sociales del club de Porto Alegre.

«Con ustedes: Rafael Santos Borré, el nuevo delantero y miembro del Club del Pueblo. Idolo en el fútbol argentino y también en Alemania. ¡El delantero de la selección colombiana es nuestro!», publicó Inter, equipo dirigido por Eduardo Coudet, en la red social X (exTwitter).

Com vocês: Rafael Santos Borré, o novo atacante e sócio do Clube do Povo! 🔥📷



Ídolo no futebol argentino e também na Alemanha, o atacante da Seleção Colombiana é 𝑵𝑶𝑺𝑺𝑶! 😍 pic.twitter.com/zns8kbI945