River le ganó un partidazo a Colo Colo en Chile: mirá los goles

En el penúltimo partido de Marcelo Gallardo, el Millo venció ayer a Colo Colo, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Chile. Fue 4 a 3, en el amistoso del triangular internacional que completa Betis de España. El cipoleño Ezequiel Centurión fue titular en el arco del conjunto argentino.

El Millo ganaba por los tantos de Miguel Borja (9’) y Pablo Solari (11’), pero el equipo trasandino lo dio vuelta en el primer tiempo con los goles de Paulo Díaz en contra (29’), Emiliano Amor (31’) y Esteban Pávez (32’).

Los propios Borja (9’) y Solari (12’) revirtieron el marcador en el complemento para darle la victoria al equipo del Muñeco, que además de los delanteros en estado de gracia disfrutó de Juan Fernando Quintero en buen nivel.

El resultado le esbozó una sonrisa a River y además se produjeron los regresos del paraguayo Robert Rojas y Felipe Peña Biafore, dos futbolistas que padecieron lesiones graves, con recuperaciones extensas.

River tendrá un partido más a Gallardo como entrenador. El próximo domingo, ante el Betis en Mendoza, será la despedida definitiva y con su gente.

SÍNTESIS

Colo Colo: Brayan Cortés; Emiliano Amor, Matías Zaldivia y Maximiliano Falcón; Esteban Pavez y Vicente Pizarro; Óscar Opazo, Marcos Rojas y Gabriel Suazo; Juan Martín Lucero y Marcos Bolados. DT: Gustavo Quinteros.

River: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Bruno Zuculini y Agustín Palavecino; Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT 9m. Borja (R); 11m. Solari (R); 29m. Díaz, en contra (C); 31m. Amor (C) y 32m. Pavez (C). ST, 9m. Solari (R) y 12m. Borja (R).

Cambios: PT 26m. César Fuentes por Pizarro (C). ST, al comenzar, Leandro González Pírez por Díaz, Robert Rojas por Herrera y Esequiel Barco por Herrera (R); 15m. Gabriel Costa por Rojas (C); 26m. Agustín Bouzat por Pavez; 27m. Bruno Gutiérrez por Bolados (C) y Matías Suárez por Quintero (R); 29m. Lucas Beltrán por Borja (R); 34m. José Paradela por Solari (R); 41m. Felipe Peña Biafore por Zuculini (R) y 43m. Jeyson Rojas por Amor (C).

Incidencia ST, 16m. Falcón (C) expulsado por doble amarilla.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Estadio: Sausalito (Viña del Mar, Chile)