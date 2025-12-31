River se bajó de la negociación por Romaña ye está cerca de cerrar a otro defensor

A pesar de que la operación por Jhohan Romaña no llegó a buen puerto, River está cerca de confirmar a su tercer refuerzo, también en la defensa pero en otra posición que también buscaba.

Se trata de Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo de 28 años que juega en Flamengo. El Millonario envió una oferta por un préstamo con opción de compra y podría cerrarse en las próximas horas.

El defensor tuvo poco rodaje este año en el equipo campeón de la Copa Libertadores ya que fue suplente de Alex Sandro. Tuvo un rol más importante en las dos Libertadores que ganó con Palmeiras en 2020 y 2021.

Se formó en Nacional de Montevideo y también jugó en Roma, Bournemouth y Sassuolo. A su vez, disputó 24 partidos en la Selección de Uruguay incluyendo las últimas dos Copas América.

Si logra concretar la llegada de Viña, River tendrá la alternativa que buscaba para Marcos Acuña en el lateral izquierdo luego de la salida de Milton Casco que no renovó su contrato y se fue a Atlético Nacional de Medellín.

Si todo avanza de acuerdo a lo esperado, el Millonario podría viajar a San Martín de los Andes con tres refuerzos luego de las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno. El plantel viajará a la cordillera el viernes y empezará a entrenar el sábado.

River se bajó de la negociación por Romaña

Después de varios días de negociaciones, River ya no insistirá por Jhohan Romaña. San Lorenzo rechazó la primera propuesta del 50% y tampoco se pusieron de acuerdo por un porcentaje mayor del pase.

La intención del Ciclón era vender el 80% o el 100% pero por un monto que el Millonario no aceptó. De esta manera, el defensor colombiano no llegará al equipo de Marcelo Gallardo.