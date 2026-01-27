River recibe a Gimnasia en su primer partido del año en el Monumental: hora, TV y formaciones

River recibirá a Gimnasia este miércoles en su primer partido del año en el Monumental. (Foto: Fotobaires)

Este miércoles desde las 20, River jugará su primer partido del año en el Monumental contra Gimnasia de La Plata. Televisa TNT Sports, con Pablo Dóvalo de juez.

Los dos sumaron de a tres en la fecha inicial. El Millonario viene de ganarle a Barracas Central mientras que el Lobo derrotó a La Academia en El Bosque.

Casualmente, el equipo de Gallardo tuvo su último encuentro del 2025 como local ante Gimnasia con derrota 1 a 0. En ese fatídico partido, Marcelo Torres metió el único gol y Miguel Borja falló un penal en el cierre.

En un flojo final de año, River perdió sus últimos cuatro partidos como local. Cayó con Palmeiras por la Copa Libertadores y en el torneo con Sarmiento, Riestra y Gimnasia. Su última victoria en el Monumental fue el 31 de agosto contra San Martín de San Juan.

El otro que sigue en recuperación es Marcos Acuña por lo que seguirá como lateral izquierdo el uruguayo, Matías Viña, último refuerzo que incorporó este año.

Para este duelo, el Muñeco tiene la intención de repetir el mismo equipo del debut. Franco Armani tiene una molestia en el talón de la pierna derecha por lo que seguirá Santiago Beltrán como arquero.

Posibles Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera,

Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, E nzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Nacho Fernández; Franco Torres y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Monumental

Hora: 20

TV: TNT Sports