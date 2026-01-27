Franco Armani sufrió una nueva molestia y todavía no volverá en River

Franco Armani tiene una inflamación en el talón y seguirá afuera en River. (Foto: @RiverPlate)

Franco Armani se recuperó del desgarro que sufrió en la pretemporada pero arrastra una nueva molestia y su regreso a la titularidad en River deberá esperar.

El arquero tiene una inflamación en el talón de la pierna derecha y no apurarán su vuelta. Santiago Beltrán seguirá en el arco millonario este miércoles ante Gimnasia en el Monumental y también el domingo contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Armani se desgarró en el gemelo derecho a comienzos de este año cuando River hacía su pretemporada en San Martín de los Andes. Por esa razón, Beltrán atajó en los dos amistosos y en el debut con Barracas Central.

El juvenil de 21 años no recibió goles en la pretemporada y tampoco en su debut oficial en primera. Quedó como principal alternativa ante la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Ezequiel Centurión.

Armani apuntará a volver contra Tigre, el sábado 7 de febrero, por la cuarta fecha del Apertura. En River no quieren apurar al arquero de 39 años porque vieron en buen nivel a Beltrán.

El posible equipo de River contra Gimnasia

El otro que sigue en recuperación es Marcos Acuña por lo que seguirá como lateral izquierdo el uruguayo, Matías Viña, último refuerzo que incorporó este año.

Marcelo Gallardo podría repetir el equipo que venció a Barracas con: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Moreno, Vera, Galván, Quintero; Colidio y Driussi.