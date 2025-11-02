River volvió a jugar mal, perdió con Gimnasia y llega golpeado al Superclásico

River perdió 1 a 0 con GImnasia en otra floja actuación. (Foto: Gentileza Marcelo Carroll - Clarín)

En otra floja actuación y ante el repudio de su gente, River perdió 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata en el Monumental y llega golpeado al Superclásico del próximo domingo contra Boca.

El Millonario volvió a evidenciar todos sus problemas con muy poca lucidez para generar juego. Lo fue a buscar hasta el final como ímpetu pero sin ideas.

Después de un primer tiempo casi sin emociones, Gimnasia abrió el marcador en el arranque del segundo tiempo. Juan Carlos Portillo rozó con su rodilla el botín de Bautista Merlini y el árbitro, Nazareno Arasa, cobró penal tras revisar la jugada en el VAR. Marcelo Torres lo cambió por gol.

PENAL A FAVOR DE GIMNASIA ANTE RIVER Y SUENA "MOVETE" EN EL MÁS MONUMENTAL.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6OkncjzVjn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

ARRIBA EL LOBO EN EL MÁS MONUMENTAL: Torres cambió penal por gol para el 1-0 de Gimnasia ante River.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SxU43uFzo2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

El Lobo se cerró bien y River intentó con insistencia. Tuvo las mejores con un cabezazo desviado de Maxi Salas y un zurdazo de Lautaro Rivero afuera.

La gente descargó toda su bronca con el «Movete, River movete», insultos a los jugadores e incluso el famoso «que se vayan todos», en un clima muy caliente.

"QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO" SUENA EN EL MÁS MONUMENTAL.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AAWrcfiEix — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

En la última, Arasa cobró penal por una falta de Gastón Suso a Lucas Martínez Quarta. La revisó en el VAR pero sostuvo la decisión en una jugada fina.

Nelson Insfran se vistió de héroe y le tapó el penal a Miguel Borja que ya venía de errar en la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia.

¡¡¡INSFRÁN, EL HÉROE!!! El arquero de Gimnasia le tapó el penal a Borja en la última del partido.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sbCfYYYJ0C — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Es la cuarta derrota seguida de River como local, algo sin precedentes en el profesionalismo. De esta manera, quedó sexto en su grupo y Boca le sacó cuatro de ventaja en la tabla anual en la previa del Superclásico.

El partido en la Bombonera será el domingo 9 de noviembre a las 16 horas. Si el Millonario no gana, Boca asegurará su clasificación a la Copa Libertadores y el equipo de Gallardo se complicará aún más.