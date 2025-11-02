Boca metió un agónico y necesario triunfo ante Estudiantes y llega entonado al Superclásico

Miguel Merentiel, de penal y en tiempo adicional, le dio la victoria a Boca en el estadio UNO. (FBaires)

Boca venció como visitante a Estudiantes de La Plata, por 2-1, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio UNO. Los goles para el Xeneize los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel de penal, a los 52 del mismo periodo, mientras que Edwin Cetré había igualado el duelo a los 14 del complemento,. también desde los 12 pasos.

Con este triunfo, Boca trepó a la cima de la zona A con 23 puntos, al igual que Unión, pero tiene mejor diferencia de gol que el Tatengue. Además, se mantiene segundo en la tabla anual y está consiguiendo la clasificación directa a la Copa Libertadores de 2026, a dos fechas de terminar la fase regular del campeonato local. En la próxima fecha habrá Superclásico ante River en La Bombonera y el Xeneize llegará embalado, con dos victorias en serie.

Sin Paredes, un triunfazo

Sin Leandro Paredes, suspendido por acumulación de amarillas, el Xeneize comenzó con la ventaja a su favor gracias a un gol de Exequiel Zeballos, quien había fallado un penal en el cierre de la primera etapa (intentó ajustar el remate y dio en el palo), pero pudo redimirse luego de un exquisito pase entre líneas de Milton Giménez para una gran definición cruzada.

Minutos después, sin embargo, el arquero xeneize Agustín Marchesín derribó a Cristian Medina en el área y provocó un penal a favor del conjunto local. El encargado de ejecutarlo y cambiarlo por un gol para el empate transitorio fue el atacante colombiano Edwuin Cetré, quien la picó y le marcó por tercera vez a Boca.

Ya en tiempo de descuento, el español Ander Herrera, ingresado desde el banco, sufrió una infracción al límite del área por parte de Fabricio Pérez y, a instancias del VAR, el árbitro Leandro Rey Hilfer decretó un penal que Miguel Merentiel cambió por gol.