La polémica del final en el Superclásico: ¿era penal de Blanco a Martínez Quarta?

En un partido casi sin polémicas, la jugada más discutida llegó al final en el Superclásico entre River y Boca en el Monumental en el que festejó el Xeneize.

El Millonario pidió penal por un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. El árbitro, Darío Herrera, consideró que no era falta y desde el VAR no lo llamaron para que la revise.

TODO RIVER PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE BOCA 🧐#LPFxTNTSports



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El defensor del Xeneizele puso el antebrazo en la espalda al capitán del local que se dejó caer cuando sintió el contacto. El movimiento del lateral izquierdo fue imprudente pero el juez decidió que no fue suficiente para cobrar infracción.

"ES PENAL EH, SIEMPRE LO MISMO EH… NO ME DEJA JUGAR LA PELOTA, ES PENAL"



📌 Las quejas con Herrera, por la agónica infracción no sancionada de Blanco sobre Martínez Quarta



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Todos los jugadores se le fueron encima al árbitro cuando terminó el encuentro mientras el público cantó contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

«No tiene intención de jugar la pelota, siento el topetazo, por lo menos era una jugada para ir a revisar. No sé si lo que se habló habrá condicionado o no. Esperábamos aunque sea que lo vaya a ver», dijo Martínez Quarta sobre la jugada polémica.

El penal que cobró Herrera en el primer tiempo a favor de Boca no dejó dudas por una clara mano de Lautaro Rivero tras un remate de Miguel Merentiel. La duda fue si el defensor de River no debió ser expulsado porque ya estaba amonestado.