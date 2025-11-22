Rosario Central recibe a Estudiantes en un partido caliente: hora, TV y formaciones

Rosario Central - Estudiantes, mucho más que un partido de octavos de final. (Foto: Clarín Fotos)

En una semana marcada por la polémica que despertó el título de campeón de liga por tabla anual, Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito.

En uno de los duelos más esperados de octavos de final, el cruce será este domingo desde las 17:30, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Pablo Dóvalo.

El Canalla recibió el controversial reconocimiento en las oficinas de AFA y el Pincha salió al cruce al decir que no hubo votación. En AFA no la dejaron pasar e informaron que Estudiantes está obligado a hacer el pasillo de campeón a Central en la salida a la cancha.

Con la polémica a flor de piel, el equipo de Ariel Holan buscará ratificar su chapa de favorito después de quedar primero en la Zona B. Estuvo 15 fechas invicto y como local perdió un solo partido en todo el año.

Del otro lado, los de Eduardo Domínguez clasificaron con lo justo al ser octavos en la Zona A. Perdieron los últimos tres encuentros y entraron por diferencia de gol gracias a otros resultados.

Los dos tienen bajas sensibles. Central no podrá contar con Ignacio Malcorra y Estudiantes no tendrá a Guido Carrillo ni Santiago Ascacibar. Los tres están suspendidos.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Juan Komar, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Federico Navarro, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Ángel Di María; Gaspar Duarte y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Román Gómez; Cristian Medina, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 17:30

TV: ESPN Premium