AFA ordenó que haya un pasillo de campeón para Rosario Central y amenazó a Verón: «Cuidate mucho»

Continúa la polémica por el título oficial que obtuvo Rosario Central después de una reunión entre dirigentes del fútbol argentino. Estudiantes de La Plata emitió un comunicado desmintiendo que la decisión se haya sometido a votación y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, salió al cruce. Este viernes a la noche, la mano derecha de Chiqui Tapia profundizó y amenazó al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, para que se realice un pasillo de campeón este domingo en Rosario.

En un comunicado oficial, a Liga Profesional de Fútbol (LPF) informó que «tal como se viene realizando en las competiciones organizadas por la LPF», en el partido entre Rosario Central y Estudiantes se realizará «un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes«.

Esta salida será organizada por los directores del partido con el fin de «recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’«.

Esta misiva fue publicada por el tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, quien le dedicó un amenazante mensaje al presidente del club platense.

«Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …», indicó.

El partido entre Estudiantes y Rosario Central será este domingo 23 de noviembre a las 17 en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Clausura.

Tensión entre Estudiantes y la AFA por el título de la Liga 2025

Una nueva polémica explotó en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) este jueves. Después de una reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, se decidió otorgarle -después de que terminara la competencia- un título oficial a Rosario Central por haber quedado primero en la Tabla Anual 2025. Estudiantes de La Plata emitió un comunicado desmintiendo que la decisión se haya sometido a votación.

«El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y la la comunidad que, en la reunión del Comité EJecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025«, indicaron desde sus redes sociales.

Inmediatamente, la mano derecha de Chiqui Tapia salió al cruce: «No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes».

Además, señaló que Estudiantes sí votó a favor del reconocimiento a Central por medio de su vicepresidente 2°, Pascual Caiella.

«Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte«, apuntó.

Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

«Papel mata Operación !! Se les cae a pedazos la desestabilización contra el Fútbol Argentino. En Fin…», sentenció después y compartió las actas de la reunión, en las cuales mencionan que el presidente de la AFA puso en consideración el título de la Liga 2025 y que «luego de un breve debate, y estando todos de acuerdo, se aprueba a otorgar al C.A Rosario Central el título».

